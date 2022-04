Trentesimo compleanno per Andora Triathlon, il riconoscimento dell'Amministrazione Comunale

"Sono felice di poter condividere questo trentennale con l'Andora Race - ha dichiarato Ilario Simonetta che con il sindaco Mauro Demichelis ha consegnato un riconoscimento per l'importante traguardo raggiunto dalla manifestazione sportiva che registra ogni anno record di partecipanti - La targa che vi diamo è un ringraziamento per la tenacia, la passione con cui avete organizzato questa gara, bellissima e emozionante, apprezzata anche dai grandi campioni. Tenacia che non è mancata neanche in questi giorni in cui le avverse condizioni meteo annunciate vi hanno costretto a prendere decisioni importanti a tutela della sicurezza e del divertimento degli atleti. Questo trentennale è l'occasione per evidenziare la gratitudine di Andora verso una ASD che è stata promotrice di molte gare di livello internazionale, con volontari che si impegnano sempre per la promozione dello sport che si parli di corsa, triathlon o Mtb. Ringraziando Mirko Celestino e Carlo Rista voglio esprimere la mia gratitudine e quella dell'Amministrazione verso tutti quelli che, in questi 30 anni, hanno lavorato per rendere grande questo evento. Grazie di cuore. Andora è orgogliosa di voi" - ha concluso Ilario Simonetta.