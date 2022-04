Calcio, Bragno. Mister Monte può finalmente esultare: "Salvezza arrivata grazie al lavoro. In biancoverde il prossimo anno? Serve alzare l'asticella"

Il 5-1 in casa della Golfodianese ha rappresentato per il Bragno la miglior cartina tornasole riguardo al percorso imbastito da mister Monte dal momento del suo arrivo in biancoverde.

La salvezza appariva tutt'altro che scontata, ma il ruolino di marcia dei valbormidesi ha garantito alla società del presidente Ferraro l'ennesima stagione in Promozione.

Mister, è stata una salvezza ottenuta con tanta credibilità, figlia di gioco, punti e risultati.

"Per noi è una bellissima soddisfazione e tutti questi aspetti siamo riusciti a coniugarli solo grazie al lavoro che quotidianamente abbiamo portato sul campo. Un grazie va ai ragazzi, soprattutto a Dimartino e Binello, per la disponibilità che mi hanno saputo dimostrare, e a una società fantastica che mi ha permesso di lavorare con grande libertà".

E per Fabrizio Monte cosa significa l'ottenimento di questo obiettivo?

"Tante cose, era da un po' di anni che non allenavo una Prima Squadra, ma globalmente sono soddisfatto del mio percorso inframezzato dalle giovanili, ripensando anche alle esperienze con il Quiliano e con la Loanesi. Mi sento sicuramente un tecnico più maturo e completo ed essermi riproposto su determinati palcoscenici abbinando gioco e risultati è stata una grande soddisfazione, così come aver fatto esordire mio figlio William. Solo in un ambiente familiare e sereno come il Bragno avrei potuto coniugare tutto questo".

Ci sono quindi i migliori presupposti per continuare il matrimonio anche per la prossima stagione.

"Sicuramente sì, ci confronteremo con la società. Sarei felice di continuare alzando l'asticella a livello di ambizioni, non tanto per puntare a risultati di primissima fascia, ma per affrontare il prossimo campionato con maggiore serenità.

Guardandomi indietro possiamo essere orgogliosi per i punti ottenuti, i molti gol realizzati e anche per una tenuta difensiva più che soddisfacente, ma soprattutto per aver posto di nuovo in risalto una piazza come quella di Bragno. Con qualche aggiustamento ho la netta convinzione che potremmo riproporci su ottimi livelli".