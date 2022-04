Calcio, Ospedaletti. Buoni riscontri per i 2010 di mister Fici al Torneo del Centenario del Vado

Weekend di Pasqua da protagonisti per gli Esordienti 2010 dell’Ospedaletti. I giovani orange hanno ben figurato al ‘Torneo del Centenario’ di Vado insieme ai rossoblu padroni di casa, al Millesimo e alla Sanremese.

I ragazzi di mister Roberto Fici hanno ottenuto un pareggio, una sconfitta e due vittorie distinguendosi per una buona qualità del gioco e per aver dato sempre il massimo in ogni minuto di gioco.

Grande la soddisfazione per Lorenzo Alemanno, premiato dall’organizzazione come miglior giocatore del torneo.

Un nuovo riconoscimento per il prezioso lavoro del settore giovanile dell’Ospedaletti, sempre impegnato nella crescita dei propri ragazzi dentro e fuori dal campo.