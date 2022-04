Leonidi Cuka è stato senz'ombra di dubbio uno dei grandi talenti che la Priamar ha saputo mettere in mostra nell'arco dell'intero campionato.

L'attaccante, nel difficile match contro il Borgio Verezzi, valido per l'approdo in finale playoff, è riuscito a trovare la via della rete, fallendo anche un calcio di rigore, a cui ha posto rimedio Bianco pochi secondi più tardi.

La crescita della punta classe 2004 non è passata inosservata a numerosi club di Eccellenza, ma anche di Serie D.