Calcio, Serie D. Imperia ora è dura, i nerazzurri perdono anche a Casale ma protestano per una rete annullata a fil di sirena

CASALE – IMPERIA 1-0

Marcatori: 27’ Silvestri

CASALE – Guerci; Gilli, Darini, Silvestri, Casella (85’ Gianola); D’Ancora, Malaury , Continella (70’ Montenegro); Giacchino (76’ Onyschenko), Rossini (89' Gatto), Forte (61’ Candido). All.: Sesia

IMPERIA – Bova; Carletti, Castaldo, Virga cap., Petti; Deiana (68’ Morchio), Colantonio (90' Lupoli), Montanari, Coppola (74’ Rosati); Cassata (90' Canovi), Cappelluzzo (95' Mara). All.: Soda

Ammoniti: Continella, Candido, Darini ( Ca.), Colantonio, Castaldo, Virga (I)

Calci d’ angolo: 3-6

Recupero: 0’ nel primo tempo e 5' nel secondo

L'Imperia incappa nel quarto k.o. di fila perdendo a Casale 1-0 ma recrimina per un gol annullato a Virga (fallo di mano dubbio) al 95', che poteva consegnare un punto e ridare morale ai neroazzurri. A quattro giornate dal termine, i playout sono quasi matematici ma la squadra di Soda convive anche con lo spettro della retrocessione diretta, dati gli 11 punti dal 15° posto.

Assente Giuseppe Giglio, la fascia da capitano passa al braccio di Federico Virga che, nuovamente, viene proposto al centro della difesa a 4, posizione che non gli permette di sprigionare totalmente i suoi cavalli. Dall’altro lato, il Casale deve fare a meno di Perez che alza bandiera bianca nel riscaldamento e viene sostituito dall’ esperto Malaury.

Il primo tempo è piuttosto bloccato ma i padroni di casa comunque riescono a trovare il vantaggio con Silvestri che, sul primo palo, anticipa la difesa neroazzurra da azione d’angolo. La palla bacia la traversa e si insacca. I nerostellati avevano mandato chiari segnali di pericolo dopo un quarto d’ora con Continella che, da centro area, fallisce il più facile dei gol.

L’Imperia riesce comunque a chiudere i varchi in difesa ma, nella manovra, centrocampo ed attacco rimangono sempre troppo distanti, apportando così pochi pericoli a Darini e Silvestri che controllano bene Cassata e Cappelluzzo (piuttosto impalpabili). A turno, Coppola e Montanari orbitano dietro al tandem offensivo senza mai riuscire a legare; inoltre la linea del Casale lavora con attenzione e mette puntualmente in fuorigioco gli avanti dell’Imperia . E così l’unica occasione arriva sul finale di tempo con un tiro-cross fortunoso di Castaldo, sul quale Cassata non arriva di poco.

I neroazzurri cominciano la ripresa con un’altra opportunità: Colantonio va al tiro, da pochi metri, ma la traiettoria viene sporcata e la palla finisce fuori di poco. Sul ribaltamento, Virga chiude splendidamente su Forte e, grazie ad una prova difensiva molto buona, si erge tra i migliori dei suoi.

Nella fase centrale della ripresa sono i padroni di casa ad andare vicini al raddoppio ma Bova si guadagna un voto alto in pagella: prima esce sui piedi di Rossini e, sul proseguimento, chiude lo specchio a Candido; poi si oppone alla punizione di Forte con la palla che sbuca dalla mischia improvvisamente.

Scampato il pericolo, mister Soda lancia Rosati per aumentare il peso dell’attacco e l’Imperia torna a farsi pericolosa. Da punizione, l’incornata di Castaldo impegna severamente Guerci che si supera, poco dopo, sulla girata dell’attaccante neoentrato.

Nel finale, gli imperiesi si riversano nella metà campo piemontese alla disperata ricerca del pari che viene sfiorato con un paio di flipper nell'area casalese. Negli ultimi assalti, Virga trova la via del gol ma il signor Marangoni annulla per un presunto fallo di mano proprio del difensore. Proteste vibranti dello stesso e del ds Fava che viene espulso.

Poteva essere un punto che quantomeno faceva morale. La classifica non cambia molto dato che oggi tutte le squadre invischiate nella zona retrocessione hanno perso ma il divario dal 15° posto aumenta ad 11 punti a sole quattro giornate dal termine.