Calcio. Torneo Internazionale 958 Santero di Cairo: scatta la finalissima Juventus-Monza, il racconto in diretta dal "Brin"

1°-2° POSTO (LIVE)

JUVENTUS - MONZA 0-0

24' gran giocata di Kaba nello stretto, pallone in verticale a cercare Samb leggermente lungo e raccolto da A. Ballabio

22' tiro cross di N. Ballabio dalla destra, Huli controlla in presa alta

19' ci prova D'Agostino dal limite dell'area, diagonale mancino che si perde ancora sull'esterno della rete

16' ancora Juve con il traversone di Borasio e l'incornata di Kaba, pallone troppo schiacciato direttamente sul fondo

13' Samb se ne va in bello stile e si accentra a grandi falcate, ma il suo destro in corsa termina sull'esterno della rete

9' primo angolo della gara a favore del Monza, svetta Borasio che libera l'area

7' lancio in profondità a cercare Samb, pallone troppo lungo raccolto dal portiere biancorosso

5' si vede in avanti anche il Monza, ma il secondo assistente segnala posizione di fuorigioco

4' conclusione da fuori di D'Agostino, facile e centrale per A. Ballabio, primo squillo bianconero

1' è iniziata la finale!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

JUVENTUS: Huli, Specker, Gecaj, Sibona, Badarau, Vitrotti, Borasio, Kaba, Samb, Ceppi, D'Agostino

MONZA: Ballabio A., Ballabio N., Cassina, Chincoli, Cristiano, Falcone, Izzolino, Polonioli, Raccosta, Tantardini, Trefiletti

Dirige Vitale di Savona

________________________________________________________

3°-4° POSTO (FINALE)

INTER - ALESSANDRIA 1-0 (19' Mastrodonato)

FINISCE LA FINALINA PER IL TERZO POSTO, VINCE L'INTER 1-0 SULL'ALESSANDRIA

40' quattro di recuopero

38' traversa colpita da capitan La Torre, Inter a centimetri dal 2-0

36' tutto esaurito sulle tribune del "Brin", si conferma un successo il Torneo Internazionale di Cairo, che, lo ricordiamo, tra pochi istanti, vedrà in campo Juve e Monza per la finalissima

32' girandola infinita di cambi anche tra le file nerazzurre, tocca a Pirola, esce Olio

30' poche occasioni in questa ripresa, ma la formazione milanese sembra in grado di gestire il vantaggio senza problemi

25' ancora Inter in avanti, sembra averne di più la formazione nerazzurra. Cerca di invertire l'inerzia del match la panchina dei grigi, dentro Crozza, Shaini e Milaqi

21' si riparte, tanti cambi da una parte all'altra

SECONDO TEMPO

20' si chiude la prima frazione di gioco, nerazzurri avanti 1-0 sull'Alessandria

19' INTER IN VANTAGGIO! Dopo un'azione prolungata è Mastrodonato che trova la deviazione vincente sul traversone basso dalla sinistra di Peletti. 1-0 al "Brin", si sblocca la finale per il terzo posto

15' traversa clamorosa dell'Alessandria con l'improvvisa conclusione da fuori scagliata da D'Agostino, occasionissima per i grigi

13' Passolunghi se ne va in mezzo a tre avversari prima di subire fallo sulla trequarti, grandi doti tecniche e fisiche per il numero due nerazzurro

10' più Inter che Alessandria in questo avvio, punizione dai ventidue metri di La Torre, pallone sul fondo

7' Cavazza ci prova da fuori, sinistro fuori misura da parte del numero dieci nerazzurro

5' Inter vicina al gol con un colpo di testa di Vigano, sfera che sfiora l'incrocio

1' si parte, previsti due tempi da venti minuti

PRIMO TEMPO

Formazioni:

INTER: Petrone, Passolunghi, Peletti, La Torre, Mastrodonato, Leoni, Carrara, Sorino, Puricelli, Olio, Vigano

ALESSANDRIA: Giacobbe, Ponti, D'Auria, Amisano, Cekrezi, Cassulo, Squarise, Asti, Boccetta, D'Agostino, Gallo

__________________________________________________________

5°-6° posto (FINALE)

MALMOE - VERONA 0-1 (29' Aldegheri)

FINISCE QUI! VERONA BATTE MALMOE 1-0, GIALLOBLU QUINTI

30' si riversa in avanti la squadra svedese, doppio angolo che la difesa veronese riesce a gestire con attenzione

29' VERONA IN VANTAGGIO! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dalla sinistra, Aldegheri trova la zampata vincente in mischia!

28' altra nitida occasione per il Malmoe, cross preciso sul secondo palo per il numero nove Romeil, che mastica la conclusione favorendo l'intervento del portiere gialloblu

26' Edis in campo aperto non riesce a superare Lanza, bravo in uscita bassa a chiudere lo specchio

25' RIZZI CALCIA DEBOLMENTE CON IL PIATTONE E IL PORTIERE SVEDESE PARA A TERRA. Occasione sciupata dai veneti

24' RIGORE PER IL VERONA! Atterrato Hallidri, il direttore di gara indica il dischetto!

21' forcing dei gialloblu che cercano il vantaggio prima degli eventuali rigori, diverse sostituzioni in casa Malmoe

Inizia la seconda frazione di gioco

SECONDO TEMPO

15' finisce il primo tempo, 0-0 tra Malmoe e Verona

12' altra grande occasione per Rizzi, diagonale in corsa che si perde alto sopra la traversa. Buoni ritmi in questa finalina per il quinto posto

8' risponde il Malmo con una bella galoppata di Taliq, prodigioso recupero difensivo di Ionita

6' Rizzi di testa sfiora il vantaggio gialloblu, miracolo del portiere svedere Albin che si supera con un gran intervento

1' si parte!

Si gioca su due tempi da quindici minuti, in caso di parità subito calci di rigore

PRIMO TEMPO

Formazioni:

MALMOE: Albin, Flins, Theodar, Suante, James, Rahim, Ilmaled, Edis, Romeil, Jonsen.

VERONA: Lanza, Odia, Ionita, Salvetti, Burungiu, Pasetto, Rizzi, Veronese, Hallidri, Brugnara, Gato