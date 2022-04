A conti fatti, con i risultati in arrivo sugli altri campi, Vado e Ligorna non se la sono sentita di rischiare, portando a casa un punto prezioso per la graduatoria figlio dell'1-1 maturato al Chittolina.

L'emergenza infortuni permane tra i rossoblu, come testimonia l'infortunio di Galvanio, ma l'allenatore dei vadesi promette comunque battaglia in vista del turno infrasettimanale con il Varese.