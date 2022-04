Rugby. Primo round al Savona, battuto il Cernusco 33-15. Tutti i risultati del week end

Dopo la pausa per le festività pasquali sono ripresi i Campionati e, nella serie A c’è stata un’altra debacle per le formazioni liguri. Il CUS Genova ha ceduto a Grugliasco di fronte alla capolista, ed imbattuta formazione del CUS Torino, mentre la Pro Recco è stata costretta alla resa al Carlini/Bollesan dal VII Torino. Importante affermazione, invece, in Serie C del Savona, che al Fontanassa ha regolato con un perentorio 33/15 il Cernusco. Per i biancorossi di Andrea Costantino mete di Francesco Franceri, Marco Bernat, Andy Shehu, piu’ una meta di punizione con trasformazioni di Franceri. Savona ancora in corsa quindi per l’accesso ai play off di promozione, e domenica 8 maggio è previsto il confronto di ritorno in casa del XV lombardo allenato dal savonese Michele Tobìa. Nei tornei giovanili a Cogoleto gli Under 17 delle Province dell’Ovest guidati tecnicamente da Marco Camoirano, pur disputando un buon test, e segnando anche due mete con Pasini e Marchi, è stato superato (12/26) dal quotato Amatori&Union Milano. Intanto ieri pomeriggio una rappresentativa femminile giovanile ligure ha preso parte a Parma all’attività programmata da F.I.R.. Quattro ragazze Under 17 tra l’altro hanno gareggiato all’evento accorpate alla rappresentativa dell’Emilia Romagna. Nella serata poi la comitiva ligure ha potuto seguire sempre allo stadio Lanfranchi l’incontro femminile della TikTok Women’s Six Nations fra Italia e Scozia. Le atlete liguri partecipanti erano Rossella Vizza (U13 CFFS Vespe Cogoleto), Camilla Clorinda Drudi e Cecilia Limon (U15 Salesiani Vallecrosia), Martina Barabino, Virginia Angela Geloso, Siria Anfosso ed Elisa Mondino (U17 Salesiani Vallecrosia).

SERIE A/GIRONE 1 (VII GIORNATA RITORNO)

Recco – VII Torino 0/59

ITINERA CUS Torino – CUS Genova 49/20

A.S.R. Milano – Biella 16/33

Amatori Alghero – Promotica I Centurioni 15/26

in sosta Parabiago

CLASSIFICA: Itinera CUS Torino punti 72, Biella 63, Parabiago 49, A.S.R. Milano 43, Promotica I Centurioni 42, Amatori Alghero e VII Torino 20, CUS Genova 14, Pro Recco punti 0.

SERIE C SEMIFINALI 1/2 POSTO – ANDATA

Savona – Cernusco 33/15

CUS Pavia – Rho 14/20

SERIE C II FASE INTERREGIONALE V GIORNATA

Lions Tortona – CUS Piemonte Orientale 10/14

Province dell’Ovest – Union Riviera 7/8

CUS Genova riposa.

CLASSIFICA GENERALE: Union Riviera punti 18, CUS PO 11, CUS Genova/B 10, Province dell’Ovest 8, Lions Tortona punti 3.

UNDER 17 GIRONE 1/INTERREGIONALE (II GIORNATA RIT.)

Province dell’Ovest – Amatori&Union Milano 12/26

A.S.R. Milano – CUS Torino 12/24

CLASSIFICA: Amatori & Union Milano punti 23, Province dell’Ovest 18, A.S.R. Milano 16, CUS Torino punti 4.

UNDER 17 GIRONE 3/INTERREGIONALE (III GIORNATA/RIT.)

Velate – Savona 33/5

Franciacorta – Amatori Genova 25/19

CLASSIFICA GENERALE: Franciacorta punti 30, Velate 15, Amatori Genova 12, Savona punti 4.

UNDER 15 II FASE (XVI GIORNATA) TERZA FASE

Ad Imperia:UnionRiviera – Province/Recco 12/7

Ad Imperia:Province/Recco – Union Riviera 7/19

A Savona: Savona – Amatori Genova 0/85, CUS Genova –Amatori Genova 12/12, Savona – CUS Genova 0/68.