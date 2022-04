Pallapugno: i primi risultati dalla Serie B e dalla Serie C, Don Dagnino sconfitta in casa

La terza giornata della Serie A Banca d'Alba-Egea di pallapugno ha riservato alcuni interessanti colpi di scena. Dopo le dieci vittorie casalinghe dei primi due turni, con tutte le squadre appaiate con un punto in classifica, sono arrivate le prime due vittorie in trasferta: a Cuneo, la Roero Isolamenti Canalese di Marco Battaglino si è imposta 5-9 con l'Acqua San Bernardo Subalcuneo di Andrea Daziano, mentre la Alusic Merlese di Gilberto Torino ha espugnato il Mermet di Alba, battendo 6-9 la Pallapugno Albeisa di Bruno Campagno.

Conquistano il secondo punto della stagione anche la FBC Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo, la Nocciole Marchisio Cortemilia e la Virtus Langhe: a Santo Stefano Belbo, la quadretta di Enrico Parussa ha superato con fatica per 9-7 la Bormidese di Davide Dutto; a Cortemilia, i campioni d'Italia di Massimo Vacchetto si sono imposti 9-4 con l'Araldica Castagnole Lanze di Cristian Gatto; a Dogliani la formazione di Paolo Vacchetto ha sconfitto con un pirotecnico 9-8 la Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola.

Nel prossimo week-end ancora tutti in campo per la quarta giornata d'andata con occhio alle sorprese nel campionato dell'equilibrio!



Serie A Banca d'Alba-Egea - Terza giornata

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Roero Isolamenti Canalese 5-9

FBC Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo-Bormidese 9-7

Pallapugno Albeisa-Alusic Merlese 6-9

Nocciole Marchisio Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze 9-4

Virtus Langhe-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 9-8



CLASSIFICA e PROSSIME GARE



Serie B - Prima giornata

Srt Progetti Ceva-Speb 3-9

Galvanotecnica Surrauto Monticellese-Tealdo Scotta Alta Langa 1-9

Peq Agri Don Dagnino-Abrigo Albagrafica Ricca 3-9

Bcc Pianfei Pro Paschese-Acqua San Bernardo San Biagio 1-9

Scotta Centro Incontri-Benese 2-9

Morando Neivese-Pieve di Teco 6-9



CLASSIFICA e PROSSIME GARE



Serie C1 - Prima giornata

Amici del Castello-Bormidese 9-5

Castiati Assicurazioni Castagnole-Gottasecca 9-4

Pieve di Teco-Pallapugno Albeisa rinviata 4 maggio ore 21 a Vendone

Valle Bormida-Imperiese 9-2

Canalese-Bubbio 1-9

Cortemilia-Taggese 5-9



CLASSIFICA e PROSSIME GARE