Calcio. Un mix di emozioni uniche per Paolo Ceppi: il talento di Cairo Montenotte ha vinto il Torneo Internazionale da capitano della Juventus

Scendere in campo da capitano della Juventus, in una finale disputata in quello stadio che sei stato abituato a calcare e ad osservare fin dalla tenera età, non dev'essere stato emotivamente agevole per Paolo Ceppi.

Il talento valbormidese, classe 2008, ha lasciato infatti trasparire un po' di emozione durante l'ultimo atto contro il Monza, nonostante un Torneo Internazionale disputato ad ottimi livelli.

Come papà Ivano, visione e tempi di gioco non hanno fatto difetto, in un "Cesare Brin" mai così stipato.

Dai tempi regolamentari fino alle premiazioni, il prodotto del settore giovanile della Cairese, ha vissuto un mix unico di sensazioni: ll dispiacere per un rigore sbagliato, prontamente sostenuto dai compagni di squadra, alla commozione per il ricordo di Carlo Pizzorno, pronto a scommettere sulle potenzialità del centrocampista valligiano fin dai primissimi esordi.

Alla fine, la grande gioia per la vittoria e quel trofeo alzato sotto il cielo della sua Cairo con una delle casacche più prestigiose d'Italia.

In più è arrivato anche il premio di miglior centrocampista del torneo, consegnato direttamente dalle mani di mister Matteo Solari.

Un 25 aprile perfetto, ideale trampolino di lancio verso traguardi ancor più prestigiosi.