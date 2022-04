Doria Nuoto Loano: Esordienti sugli scudi ad Albenga, sotto gli occhi dei piccoli colleghi della categoria Propaganda

Sabato 23 aprile, presso la piscina di Albenga, la squadra nuoto della DNL ha partecipato alla VII prova Esordienti B del Concentramento Liguria Ponente; eccezionalmente per esigenze organizzative e necessità logistiche, durante la stessa manifestazione hanno gareggiato anche i giovanissimi atleti della categoria Propaganda.

Per i piccoli dalla DNL è stata una giornata indubbiamente formativa e di crescita; oltre che a gareggiare nelle loro classiche distanze da 25 e 50 metri, hanno avuto la possibilità di scoprire come i loro compagni di squadra più grandi affrontino distanze più lunghe e quanto impegno sia necessario durante gli allenamenti per poter valorizzare i risultati in gara. Ottimi i risultati degli Esordienti B della DNL, impegnati nei 100 misti, 200 dorso e 400 stile libero.

Tutti continuano a migliorare rispetto alle prove precedenti, l’impegno e la costanza dimostrata durante gli allenamenti premiano sempre