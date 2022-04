Calcio dilettantistico, la FIGC chiede aiuto al Governo per assistere club e giocatori

La Federazione Italiana Calcio spesso si dimentica dell’esistenza delle sezioni dilettantistiche e delle leghe minori, poiché naturalmente generano introiti di gran lunga inferiori a Serie A, B e Lega Pro, lasciando squadre e giocatori a dover gestire problemi finanziari e sanitari senza alcun aiuto. Va ricordato però che le categorie del calcio dilettantistico sono le fondamenta alla base del gioco in Italia: in queste squadre nascono centinaia di nuovi talenti ogni anno, attorno a questi team si stringono intere comunità, a cui viene offerto un meraviglioso spettacolo, oltre che attività sportive, anche nei paesi meno popolati o famosi della nostra penisola.

Le richieste della FIGC al Governo

Dopo aver nascosto la testa nella sabbia per anni, la FIGC decide di riemergere dal letargo e ritornare a sostenere il calcio dilettantistico, scrivendo una lettera aperta al ministro dell'Economia Franco per richiedere aiuti e fondi, che permettano di far fronte agli enormi aumenti dei costi energetici e di gestione registrati negli ultimi mesi. La decisione della FIGC è stata forse spinta anche dal fatto che il giro di scommesse sul calcio dilettantistico è in continuo aumento e sono sempre in maggior numero i siti online che offrono la possibilità di puntare sui campionati minori.

In Italia, sono oltre 11.500 le squadre dilettantistiche in attività e molte di queste rischiano di dover chiudere i battenti, prima a causa dei problemi legati alla pandemia e poi per gli aumenti dei costi gestionali. Le attività calcistiche offrono lavoro a migliaia di persone ogni anno e rappresentano anche un trampolino di lancio importante per i giovani talenti del nostro Paese. Insomma, i campionati minori sono il caposaldo del calcio italiano e, senza di essi, non potrebbero esistere Serie A, B e Lega Pro. Senza investimenti da parte della Federazione e del Governo, le piccole squadre di paese non riusciranno a continuare la propria attività; molte sono già state costrette a ritirarsi dai campionati, poiché obbligate a sostenere da sole il costo dei controlli sanitari e la mancanza di entrate dovute alla chiusura degli stadi. I campionati dilettantistici, infatti, non beneficiano di contratti televisivi milionari e devono sopravvivere con le donazioni dei tifosi e dei contratti pubblicitari locali, spesso poco lucrativi.

Misure non adeguate riusciranno a salvare lo sport?

Finora le misure del Governo sono state sporadiche, mal gestite e non sufficienti a risollevare un settore dello sport in grave crisi da ormai un decennio.

La lettera ufficiale della Federcalcio conferma che senza urgenti misure e aiuti governativi, il rincaro delle bollette paralizzerà completamente i campionati giovanili e dilettantistici portando numerosi club alla bancarotta. Giancarlo Abete e Gabriele Gravina continuano richiedendo un intervento rapido e mirato per salvare rapidamente tutte le squadre a rischio di fallimento.

Gravina ha spiegato come il calcio a livello dilettantistico nasca dalla passione per lo sport e come il blocco di queste attività danneggerebbe inesorabilmente il tessuto sociale di tutte le realtà afflitte, oltre che il futuro dell’intero calcio italiano.

Nonostante i ringraziamenti rivolti agli aiuti stanziati finora, Gravina ha sottolineato come non ci si possa limitare a quanto fatto in passato, ma ci sia estremo bisogno di porre attenzione al futuro del calcio, soprattutto al settore giovanile, portando sotto i riflettori i problemi delle realtà minori.