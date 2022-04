Pattinaggio velocità. I Roller Sports di Vado Ligure ben figurano a San Miniato con un quinto posto assoluto

I Roller Sports Vado Ligure, guidati dai Tecnici Pittatore, De Grado, Austoni, hanno saputo esprimere tutto il proprio talento nella prima tappa Ranking di San Miniato (PI), conquistando il quinto posto nella classifica per società che vedeva in gara 63 sodalizi da tutta la penisola.

A gare inverse, invece in finali molto combattute ed avvincenti, hanno portato a casa un quarto posto.

I riflettori erano puntati sui fratelli Pittatore, che dopo le splendide medaglie conquistate ai Campionati Italiani di Spinea a marzo, si riconfermano tra i primi in Italia conquistando il terzo gradino del podio: Alessia Pittatore nella gara di fondo specialità a punti, Mattia Pittatore nella 300 metri sprint.

Sesto posto per Il capitano Matteo Casadei nella 10000 eliminazione, categoria senior maschile.

Dodicesimo per il capitano femminile Irene Paganelli nella categoria senior femmine.

Sfortunata invece la gara per la promettentissima Martina De Grado, fermatasi in semifinale nella 3000 punti, sarebbe stata una sicura protagonista nella finale, ma conferma i suoi ottimi miglioramenti in tutte le discipline.