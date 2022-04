Laigueglia: Sci di Fondo on the Beach festeggia l'undicesima edizione, appuntamento sabato a Laigueglia

Alla campionessa di sci di fondo Elisa Brocard presente in qualità di Madrina dell’evento, si aggiungono Ilenia De Francesco del Centro Sportivo Esercito e vincitrice Val Casies 2022, Federica Cassol, Centro Sportivo Esercito, partecipazione Mondiali Under 23 a Lygna (NOR) 2022, Medaglia d’argento Campionati Italiani Under 23 nella sprint TC 2022, Medaglia d’argento Campionati Italiani Under 23 nella 30km TC 2022, Laura Colombo, Centro Sportivo Esercito, Vincitrice Classifica Coppa Italia Under 23 2022, Medaglia d’argento Campionati Italiani Under 23 nella 10 km TP 2022, Medaglia di bronzo Campionati Italiani Under 23 nella 30 km TC 2022, Emilie Jeantet, Centro Sportivo Esercito, Squadra Nazionale Milano-Cortina 2026, Vincitrice Marcia Granparadiso 2022, Partecipazione Mondiali Under 23 nel 2021, Riccardo Bernardi, Centro Sportivo Carabinieri, Squadra Nazionale Milano-Cortina 2026, Erik (preparatore atletico di Federico Pellegrino), Stefano Zampieri, tecnico skiman della squadra nazionale Milano-Cortina 2026, Mathieu Boldrini, maestro di sci alpino.

Ospiti d’onore l’ex campione di ciclismo “El Diablo” Claudio Chiappucci ed il “Re” delle televendite e noto personaggio televisivo Roberto Da Crema.

15 squadre previste (stiamo ultimando la lista) dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Valle d’Aosta, dal Trentino e dalla Liguria, tra le quali spiccano le località di Clusone (BG), Valsassina LC), Val di Fiemme (TN), Entracque (CN), Pragelato (TO), Valle Pesio (CN), Torgnon (AO), Andora e Laigueglia (SV) e altre località miste della Val D’Aosta

“Sci di fondo on the beach”, l'originale manifestazione ludico-sportiva giunta alla sua undicesima che si svolgerà sabato 30 aprile 2022 a Laigueglia dalle ore 9,30 alle ore 18.00.

L’evento si svolgerà sulle spiagge di Laigueglia dai bagni comunali antistanti Piazza Garibaldi sino ai Bagni della scuola vela Aquilia, comprendendo la parte di spiaggia dedicata ai pescatori professionisti e quella dei non professionisti. Le squadre composte da quattro/cinque elementi dovranno cimentarsi dalle ore 11.00 fino alle ore 17.00 in varie gare tra le quali Sci di fondo on the beach (squadre ufficiali e squadre junior), Biathlon, Fat Bike, “Tiro allo slittino”, corsa con le ciaspole.

Durante la giornata, a partire dalle ore 10.30, il pubblico potrà essere protagonista con le “Shuttle Bike” biciclette sull’acqua (da provare gratuitamente), giri guidati in mountain bike sui sentieri delle colline laiguegliesi grazie a Bike House di Entracque, oppure svolgere attività di Nordic Walking, Kayak, e marcia acquatica (alle ore 12.30). Inoltre, nell’ambito dell’evento la Proloco di Laigueglia allestirà uno stand gastronomico in Piazza Marconi dove si potranno degustare le tradizionali frittelle dolci e salate. Per il giorno successivo (1 maggio) in mattinata organizzerà dei laboratori ludico/didattici per i bambini. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Mestei e Segnue riserverà invece qualche sorpresa sul mondo del mare e della pesca.

La manifestazione è organizzata dalla Eccoci Eventi di Alassio e Bottero SKI di Limone Piemonte in coo-partecipazione con il Comune di Laigueglia e tutte le associazioni e categorie cittadine. Media partners: TGevents Television. Main sponsor: Bottero Ski, Rossignol, Leki.

Partners Istituzionali: Associazione Bagni Marini Laigueglia, Proloco Laigueglia, QuiLaigueglia rete d’impresa, Valle Pesio Servizi, Centro sci di fondo Limone Piemonte, SBK Shuttle Bike kit, Bike House Entracque.

In collaborazione con Galup dal 1922, Olio Raineri, Acquario di Genova, Vivai Montina, Incantesimo Design, ASD Mestei e Segnue Laigueglia, Scuola Vela Aquilia Laigueglia, Parrocchia San Matteo Laigueglia, Laigueglia Blue Outdoor del mare ASD.

La manifestazione avrà scopo benefico con la raccolta fondi a favore della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.