Softball. Si apre con una doppia vittoria la stagione dello Star Cairo

Buona la prima per le ragazze del Softball Star Cairo. Domenica 24 Aprile, nella prima giornata del campionato di Serie B la squadra guidata da Annalisa Poppa e Diego Marchiori si è imposta sul diamante di Via XXV Aprile in entrambe le partite disputate contro l’Avigliana Bees. Giornata complicata per le cairesi che, con condizioni meteo avverse, hanno comunque saputo sfruttare le occasioni create. Nella prima partita, lo Star Cairo non ha lasciato spazio alle avversarie grazie ad un ottimo controllo della lanciatrice Laura Acierno, una sicurezza per la formazione di casa, ed all’attacco trascinato da Giorgia Fratini che con un lungo triplo ha permesso di raggiungere il risultato finale di 8 a 4.

Il secondo incontro, più combattuto del precedente, ha visto le squadre marcarsi strette fino al settimo ed ultimo inning, dove il punteggio risultava ancora fermo sul 5-5. Il punto della vittoria è arrivato all’ultimo respiro grazie alla battuta valida dell’esterno Chiara Ottolini. Ottima la prestazione delle ragazze in particolare della lanciatrice partente Agnes Ortolan e del rilievo Aurora Pigliacelli, che concedono poche possibilità di battuta alle avversarie, rassicurate da un’eccellente copertura della difesa in cui spiccano le prestazioni di Sara Panelli e Giulia Zunino. In attacco invece sono da sottolineare le valide di Giorgia Pezzella e Marika Giglio. Il prossimo impegno vedrà lo Star Cairo affrontare il Genova Rookies sul Campo “Carlinetto” di Genova.