Marina di Varazze: da domani al Primo Maggio arrivano gli open day con uscite gratuite

Sabato 30 aprile e domenica 1° maggio 2022, vieni a scoprire le nostre attività con uscite in mare, percorsi di visita e materiale informativo sui nostri corsi, compreso regate di modellismo radiocomandato, sabato 30 aprile, con prova pratica aperta a tutti.





La sede di Varazze aderisce all’iniziativa dell’Open Day nazionale della Lega Navale Italiana, con una serie di uscite gratuite in mare e iniziative mirate a far conoscere le attività che la sezione organizza per diffondere le attività, la cultura e la formazione marittima, gli sport nautici, la nautica solidale e la protezione dell’ambiente.





L’obiettivo di questo speciale fine settimana è avvicinare le istituzioni, le associazioni, gli enti, le scuole e la popolazione tutta, in particolare quella giovanile, allo spirito della Lega Navale Italiana e alla conoscenza della missione che persegue da 125 anni, attraverso l’organizzazione di percorsi di visita presso le sedi presenti su tutto il territorio nazionale, l’illustrazione di progetti e corsi, la distribuzione di materiale informativo, la dimostrazione di attività sportive con il supporto di istruttori e l’uso di mezzi a disposizione nelle diverse strutture.





In particolare, la sede di Varazze, propone uscite gratuite con:

- derive: il pomeriggio di sabato 30 aprile e tutta la giornata di domenica 1° maggio;

- imbarcazione J24: tutta la giornata di sabato 30 aprile;

- uscite con canoe e kayak sabato 30 aprile e domenica 1° maggio;





E ancora:

- regate di modellismo radiocomandato all'interno del bacino ex Baglietto, con prova pratica aperta a tutti, sabato 30 aprile;

- informazioni sui corsi e sulle attività della sezione Navale di Varazze, tutto il fine settimana, a cura dei soci attivamente impegnati.





Questo l’invito del Presidente della Lega Navale Italiana, Ammiraglio Donato Marzano:

- “Dopo due anni di lockdown è giunto il momento di aprire, con la giusta attenzione, le nostre strutture presenti in tutta Italia e soprattutto far conoscere non solo le tante attività meritorie e di pubblica utilità legate al Mare che la Lega Navale Italiana svolge grazie ai suoi oltre 51.000 Soci in 260 Sezioni e Delegazioni, ma soprattutto la passione, l'entusiasmo, la concretezza con cui vengono portati avanti tanti progetti che vanno dalla diffusione della cultura e delle tradizioni marittime, alla promozione degli sport marinareschi, dall'avvicinamento al mare per tutti a prescindere da disabilità fisiche e mentali, condizioni di disagio sociale, alla protezione del nostro ambiente dalle tante forme di inquinamento, al sociale e alla nautica solidale come stiamo facendo in questi giorni per aiutare il popolo ucraino. Vi aspettiamo nelle nostre basi e nelle nostre sedi”.