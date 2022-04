Luceto Classic: doppio percorso per il trail del Primo Maggio

Domenica 1 maggio 2022 ritorna la Luceto Classic, anche in questa edizione 2 percorsi, il giro classico di 11 Km, con un dislivello positivo di circa 400ml, e il percorso più impegnativo della Luceto X-Treme giro lungo 20Km con un dislivello positivo di circa 1200m. A causa dell’ordinanza che prevedeva la chiusura dei sentieri della peste suina sino ai primi giorni di aprile, l’edizione 2022 è stata allestita a tempo di record, e in soli 20 giorni e con grande impegno degli organizzatori e molti volontari che si sono prodigati nella pulizia dei sentieri, e stato possibile organizzare le gare che passano tra boschi di macchia mediterranea, uliveti e crinali che offrono una vista mare monti spettacolare. Un grazie agli sponsor che anche quaest’anno hanno collaborato in modo attivo alla realizzazione di questa edizione e in particolare a Comune Di Albisola Superiore, C.R.C.S. LUCETO, CONAD, MONTURA, ITALTENDE, ESI, ARES, BOTTIGLIERIA BERTA, SPORTING, RAMA TEAM.





Descrizione dei percorsi:

Lucero Classic giro classico di 11 Km, con un dislivello positivo di circa 400m

Si parte dall'abitato di Luceto dal piazzale antistante la Società, su strada asfaltata ci si reca a Carpineto, si sale sulla collina omonima per ridiscendere nell'abitato di Luceto …attraversando i carruggi che porteranno all'imbocco del sentiero boschivo che costeggia il rio Boraxe, il sentiero sale prima gradualmente poi la salita si inasprisce fino ad arrivare al punto alto appena dopo Cian du Pei. Da lì il percorso si snoda in falsopiano per circa quattro km tra crinale e sottobosco di castagni, lecci ,erica e corbezzoli. Si giunge sulla balconata di Banin, con vista mare e abitati di Luceto e Albisole, discesa a tratti ripida sotto gli ulivi ed arrivo a Luceto.

Luceto X-Treme giro lungo 20Km con un dislivello positivo di circa 1200m

Partenza dal piazzale di Luceto, si percorre la strada comunale per 400 mt. fino all’abitato di Carpineto, sarà l’unico asfalto che si calpesterà fino all’arrivo.

Si attraversa il caratteristico borgo di Carpineto e si inizia un sentiero in single track, che sale in cresta fino a costeggiare una casa gialla, da lì si segue il sentiero fino all’uliveto del Sotgiu.

Dalla casa diroccata ci si infila nel bosco di lecci e corbezzoli, seguendo il sentiero dei cacciatori, si aggira il monte Casella e dopo una ripida erta se ne raggiunge la cima.

Dalla cima parte un sentiero di cresta con vista mare e porto di Savona, recuperato da pochissimo, con cui si raggiunge la casa di Scarsellone, su strada bianca si scende a Luceto.

Attraversiamo Luceto e costeggiamo il rio Buraxe, prima sulla dx orogenica poi sulla sx e dopo poco arriviamo al bivio Luceto Classic / Luceto X-Treme.

Si attraversa nuovamente il Rio Buraxe e ci si innerpica a quattro mani sulla DH Camilla, bel sentiero utilizzato dai kamikaze della Downhill, noi lo facciamo in salita.

A quota 300 mt. circa incrociamo il bivio del sentiero che scende alla borgata di Magrania, dapprima in falsopiano, sempre sotto la macchia mediterranea e dopo un tornante secco in discesa, che diventa ripida in alcuni tratti, arriviamo al rio Magrania e quindi alle case.

Le costeggiamo, attraversiamo il rio Insè, e saliamo alle case Rocchetta, abitate ancora fino agli anni ’70 e alla casa della Torre, anch’essa abitata nel dopoguerra.

Da lì sempre in salita verso cima Caeffu, incrociamo la “casa di caccia” ritrovo dei cacciatori di Ellera, sempre in salita ci dirigiamo alla cima Coppi della Luceto X-Treme a quota 483 mt.

Un’asta addobbata con bandierine tibetane, una Jolly Roger ci indica che le fatiche in salita sono finite.

Si scende velocemente su sentiero ben tracciato che segue tutta la dorsale, siamo sulla Cresta del Gallo, incrociamo nuovamente il tracciato della Luceto Classic che seguiamo x 3/4 km. fino alla località di Banin, discesa sotto gli ulivi, lasciamo nuovamente la Classic e proseguiamo dritti verso il Castellaro, sopra ad Albisola.

Poco prima della fortezza, con Albisola e le sue spiagge sotto i piedi, giriamo repentinamente sul cocuzzolo con un grande traliccio, da lì discesa secca fino all’arrivo, prestare attenzione.

Il sentiero finisce a 200 mt. dall’arrivo, si attraversa la strada, si entra nel parco e finish line.









run for find the cure

Luceto Classic anche quest’ anno sarà gara del Corto Circuito Solidale "run for find the cure”