Podismo: nella Rapidissima 10K vince la Tegegn, ma impressiona la Bado

Grande folla alla seconda edizione de La Rapidissima 10K, la sfida di Pietra Ligure (SV). La festività del 25 Aprile ha portato molti a competere sulle strade liguri e anche tanto pubblico ad assistere profittando della bella giornata di sole, in quello che può essere considerato l’antipasto primaverile alla RunRivieraRun Half Marathon che si svolgerà il 23 ottobre a Marina di Loano (SV).

Vittoria in campo maschile per il kenyano Eric Muthomi Riungu (Atl.Saluzzo) che in 30’48” è rimasto lontano 31” dal primato della gara stabilito lo scorso anno dall’azzurro Said El Otmani. Il 31enne, già in evidenza con i podi conquistati nelle mezze di Vittorio Veneto e Caselle Torinese, ha dovuto tenere a distanza non senza fatica Salvatore Gambino (DK Runners Milano) che ha chiuso in 31’13” mentre il terzo gradino del podio è stato appannaggio di Ghebrehanna Savio (Team Casa della Salute) in 31’38”.

Bis pressoché scontato per l’etiope Addisalem Belay Tegegn, che continua la sua straordinaria striscia vincente nelle gare italiane. In 33’54” la portacolori dell’Atl.Saluzzo è andata vicina al suo record, mancato per soli 14”. Doppietta per il sodalizio piemontese con la kenyana Lucy Wambui Murigi, seconda in 34’38” con appena 5” di margine su Aurora Bado (Free-Zone), figlia della medagliata mondiale di maratona Ornella Ferrara, 20 anni ancora da compiere e un futuro radioso davanti a lei.

La gara era chiamata ad assegnare i titoli regionali assoluti sulla distanza, andati allo stesso Savio (SM), Davide Boeri (Atl.Ceriale San Giorgio, JM), Sirio Dettori (Ss Trionfo Ligure, PM), alla Bado (PF), Giulia Baldini (Gruppo Città di Genova, JF) e Laila Hero (Atl.Arcobaleno, SF).

Tantissimi i volontari a gestire il percorso di 10 km disegnato fra Pietra Ligure e Borgio Verezzi e i servizi pre e post gara. Ancora una volta l’amministrazione comunale di Pietra Ligure e Borgio Verezzi si è dimostrata sensibile verso gli sforzi dell’Asd RunRivieraRun, come anche le tante associazioni e sponsor che hanno contributo al successo della manifestazione, pronta a tornare il prossimo anno per riproporre una formula giovanissima ma già consolidata.