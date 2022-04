Calcio, Prima Categoria: le sanzioni nei gironi A e B. Cinque giornate per Lubello

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 20/ 4/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

REALE ALESSIO (BORGHETTO 1968)

SANESE NICOLA (MALLARE)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

AMENDOLA ERNESTO (BORGHETTO 1968)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GRAFFA MATTEO (MALLARE)

TORRINI LORIS (MALLARE)

AMMONIZIONE (III INFR)

FOGLINO CHRISTIAN (MALLARE)

AMMONIZIONE (II INFR)

DI BELLA ANDREA (BORGHETTO 1968)

GARE DEL 24/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

MARON FABRIZIO (AURORA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ADAMI SIMONE (AURORA CALCIO)

DI NOTO SERGIO (AURORA CALCIO)

ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 5/ 5/2022

SQUALIFICA PER DUE GARE

ANDRIAN LEANDRO (AREA CALCIO ANDORA)

AMMONIZIONE (III INFR)

MESSINA GAETANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

ANDRIAN LEANDRO (AREA CALCIO ANDORA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

LUBELLO DANILO (FEGINO)

Dopo che il ddg gli fischiava un fallo a sfavore, correva verso di lui, urlandogli un'espressione di stampo discriminatorio, accompagnata da un'altra blasfema; dopo la notifica del provvedimento disciplinare, dapprima si allontanava, per poi tornare indietro, arrivando a pochi cm. dal viso del ddg, urlandogli un'espressione di stampo discriminatorio per circa 15/20 volte, senza che nessuno intervenisse per fermarlo. Durante tale comportamento, inveiva minacciosamente nei confronti del ddg, roteando in aria un braccio verso il medesimo, fermandosi ogni volta a pochi cm. dal suo volto, tanto da cagionargli il timore di essere colpito da un pugno. Tale situazione durava per circa 2', prima che abbandonasse il tdg.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BOCCHIA RAFFAELE (BOLANESE)

FORLANI MANUEL (BORGORATTI)

NARDINI SAMUELE (CASTELNOVESE)

ROVANI MATTIA (PEGAZZANO CALCIO 2015)

GRIPPO DAVIDE (QUILIANO&VALLEGGIA)

BERTONATI ALBERTO (RICCO LE RONDINI)

CARBONE MARCO (SAN CIPRIANO)

CANTON ALESSIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BARCA ANGELO GIOELE (AREA CALCIO ANDORA)

CUTULI CLAUDIO (AREA CALCIO ANDORA)

MENONI MATTIA (CITTA DI COGOLETO)

DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)

GRECO DAVIDE (PONTELUNGO 1949)

BASSI FILIPPO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

FUMAGALLI ANDREA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BRAHI ERGYS (ALTARESE)

DI NOTO SAMUELE (AURORA CALCIO)

CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)

HALAJ SERGIS (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CONRIERI LUCA (ATLETICO ARGENTINA)

CRESPI ALESSIO (ATLETICO ARGENTINA)

PIANESE ELIA (BORGHETTO 1968)

SARA PIETRO (BORGHETTO 1968)

FONTANA GIOVANNI (CARLIN S BOYS)

SANTORO LUCA (CITTA DI COGOLETO)

NAPOLI DOMENICO (FEGINO)

ALBANESE GABRIELE (LETIMBRO 1945)

BADOINO GIACOMO (PONTELUNGO 1949)

LAROSA SAMUELE (PRA F.C.)

SANSONE MARIO (PRA F.C.)

GUALDI ANDREA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

MINEO MATTEO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (XI INFR)

COZZI ROBERTO (CITTA DI COGOLETO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MAGNANI DANIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)

CONTI ENRICO (SPERANZA 1912 F.C.)

FEDERICI ALBERTO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BIANCO ANTONIO (AREA CALCIO ANDORA)

LEBOLE FEDERICO (FEGINO)

PEIRONE SIMONE (MILLESIMO CALCIO)

TIRASSO DIEGO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

ARDOINO LUCA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

SABALLY IBRAHIM (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (III INFR)

MUCA JURGEN (AREA CALCIO ANDORA)

PICCARDI CLAUDIO (AURORA CALCIO)

SAJETTO GIAMMARCO (CARLIN S BOYS)

COZZI ALESSANDRO (CITTA DI COGOLETO)

CALCAGNO GIACOMO (LETIMBRO 1945)

FRUMENTO MATTIA (LETIMBRO 1945)

PROTELLI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

BELLA SALVATORE (ONEGLIA CALCIO)

EL ATIKI MOHAMMED (SAN CIPRIANO)

TARAVELLA LUCA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

GRANDI MASSIMILIANO (ATLETICO ARGENTINA)

BOVA PASQUALE (BORGHETTO 1968)

DIBENNARDO FABIO (CITTA DI COGOLETO)

TORRA GENTIAN (MILLESIMO CALCIO)

CAMBONE JACOPO (QUILIANO&VALLEGGIA)

SAINO FILIPPO (QUILIANO&VALLEGGIA)

PROVATO JACOPO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

ARROUB SAAD (CARLIN S BOYS)

ROSSI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

BELLA GIANNI (ONEGLIA CALCIO)

BAZZANO FILIPPO (QUILIANO&VALLEGGIA)

BRANDO SIMONE (VADESE CALCIO 2018)