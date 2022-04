Giudice Sportivo, Promozione: multate Voltrese e Serra Riccò, 12 giocatori fermati per almeno un turno

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 24/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 125,00

VOLTRESE VULTUR SSDARL

Per il comportamento dei propri sostenitori che accendevano fuochi pirici, fumogeni e sparavano mortaretti, all'ingresso delle squadre in campo, in più momenti della gara ed al termine della stessa (infrazione rilevata dal commissario di campo).

Euro 100,00

SERRA RICCO 1971

Per il comportamento dei propri sostenitori che accendevano fumogeni in più momenti della gara ed al termine della stessa (infrazione rilevata dal commissario di campo).

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

PASTOR MORENO (GOLFO DIANESE 1923)

AMMONIZIONE (I INFR)

VINCIGUERRA SANDRO (VALDIVARA 5 TERRE)

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCIUTTO MASSIMO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (III INFR)

MUZIO FABIO (REAL FIESCHI)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SOTO PESCE GINO JUAN (VELOCE 1910)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COGOZZO ALESSANDRO (REAL FIESCHI)

PASTORINO STEFANO (SOCCER BORGHETTO)

IRACI DANIELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CUNEO ANDREA (MARASSI 1965)

TERRIBILE CHRISTIAN (MARASSI 1965)

BATTAGLIA BUSACCA E. (SAMMARGHERITESE 1903)

PUCCI DANIELE (VALDIVARA 5 TERRE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RIMASSA ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)

CASTAGNARO MARCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

BARATTA GABRIELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DEMME FRANCESCO (CAMPOROSSO)

BUSI MORRIS (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MANGINI LORENZO (REAL FIESCHI)

APICELLA NICOLO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GASHI FABIAN (GOLFO DIANESE 1923)

POZZATO RICCARDO (GOLFO DIANESE 1923)

BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

DE ROSA MARCO (LITTLE CLUB JAMES)

CASORIA ANDRES (MARASSI 1965) CALORI

FEDERICO (REAL FIESCHI)

GUARRELLA GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)

PIAZZA FEDERICO (SOCCER BORGHETTO)

DEL CIELO GIORGIO ALESSAN (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (XI INFR)

MANGONE ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

LUCCHI SAMUELE (TARROS SARZANESE SRL)

MOLINARI FABIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VII INFR)

VIGNOLA MATTEO (BAIA ALASSIO CALCIO)

GIANNARELLI MARCO (MAGRA AZZURRI)

WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)

GARBINI PABLO ANDRES (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

VOLPE MICHAEL (BORZOLI)

MEHMETAJ DENIS (GOLFO DIANESE 1923)

CANEPA MIRKO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CARBONI ALESSIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

MAZZOLINI EMANUELE (GOLIARDICAPOLIS 1993)

PIROLI NELSON (PRAESE 1945)

APRILE MATTEO (SERRA RICCO 1971)

DE MATTEI ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (III INFR)

GUIDOTTI FEDERICO (BORZOLI)

LATELLA GIACOMO (CAMPOROSSO)

FAVARA MATTEO (CELLE RIVIERA CALCIO)

MEDA MATTIA (GOLFO DIANESE 1923)

DORNO FABIAN (LEGINO 1910)

MOLLO GIANFELICE (LEGINO 1910)

ZITO MICHELANGELO (LEVANTO CALCIO)

BONAMINO ALESSIO (TARROS SARZANESE SRL)

FRULLETTI TOMMASO (VALDIVARA 5 TERRE)

CARTA SIMONE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

BARONE DANIELE (BAIA ALASSIO CALCIO)

SAVONA LUCA (BAIA ALASSIO CALCIO)

CANNAVO SAMUELE (BORZOLI)

BARRETO ALVAREZ JHONEIDER (CELLE RIVIERA CALCIO)

DELFINO TOMMASO (CELLE RIVIERA CALCIO)

MASSINI FEDERICO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MARTINI SIMONE (GOLFO DIANESE 1923)

SCHIRRU MICHELE (LEGINO 1910)

PARODI MATTEO (PRAESE 1945)

CASTAGNOLI DAVIDE (VALDIVARA 5 TERRE)

ZECCHINO ANDREA (VELOCE 1910)

SCALZI STEFANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

VENTURA DANIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

MONTELEONE DANILO (CAMPOROSSO)

CASALE FABIO (REAL FIESCHI)

MATTEUCCI NICOLO MARIA (TARROS SARZANESE SRL)

BERTONCINI SIMONE (VALDIVARA 5 TERRE)

NDJODO ESSAGA JULIEN (VALDIVARA 5 TERRE)