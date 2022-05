5 modi per evitare che qualcuno tracci la posizione del tuo cellulare

Con lo sviluppo di nuove e sempre più innovative tecnologie, ci facilitiamo e di molto la vita, ma allo stesso tempo, nascono sempre nuovi modi per localizzazione di un cellulare . Con questo articolo oggi cercheremo di capire quali sono i 5 modi per evitare che qualcuno tracci la posizione del nostro cellulare.

In questo modo metteremo al sicuro noi e il nostro tanto amato device.

I modi migliori per evitare che il nostro cellulare venga tracciato

Ecco qui di seguito quelli che secondo gli esperti CNET e non solo, vengono considerati i modi migliori per evitare che il nostro cellulare venga tracciato.

Usare un programma antivirus

Bene, il primo e forse più scontato tra i metodi che ci permettono di evitare che il nostro cellulare venga tracciato è sicuramente l'uso di un buon programma antivirus.

Il programma antivirus nasce per proteggere principalmente il nostro PC. Ma con i nuovi e sempre innovativi smartphone, da tempo è nata la necessità di utilizzare programmi antivirus anche su questi ultimi. Essendo un’estensione della nostra vita, perdere i dati del nostro cellulare equivale a mettere a rischio molti aspetti della stessa.

I programmi antivirus non solo ci proteggono dall'attacco di eventuali virus. Ma ci permettono anche di eliminare ogni tentativo di localizzazione del nostro cellulare. Attraverso delle impostazioni specifiche infatti si può "settare" questo antivirus in modo che qualsiasi segnale gps del nostro cellulare venga, anche solo momentaneamente o definitivamente, spento.

In questo modo, abbiamo evitato la possibilità che qualche male intenzionato tracci la nostra posizione attraverso le funzioni del nostro cellulare.

Installa un programma anti malware sul tuo smartphone

Un altra valida accortezza per evitare il tracciamento del tuo cellulare è quello di installare un buon programma anti malware sul tuo cellulare. Questi non sono altro che programmi che rimuovono i malware dal tuo pc.

Questi sono programmi informatici spesso utilizzati soprattutto da esperti in questo settori, che vengono diffusi come arma per disturbare le operazioni svolte da un utente di un computer.

Sul mercato esistono tanti programmi anti malware efficaci che ci permettono di fermare questi programmi e anche la localizzazione del nostro cellulare.

Questi a loro volta sono:

Malwarebytes.

IObit Malware Fighter.

Spybot.

HitmanPro.

Emsisoft Emergency Kit.

Zemana.

NoVirusThanks Malware Remover.

Ora sta a te valutare quale sia il migliore per il tuo smartphone ed iniziare ad installarlo.

Usa un gestore di password affidabile

Come per tutte le occasioni, l'uso di password forti e di un gestore di password affidabile è sempre un ottimo alleato per evitare che qualcuno ci rubi i nostri dati o localizzi il nostro cellulare.

Da qualche anno, le ultime versioni di smartphone mettono già a disposizione dell'utente un portachiavi affidabile dove conservare tutte le password. Se così non fosse, è possibile scaricarle dal proprio store per le applicazioni del cellulare.

Dunque, che sia PlayStore o AppleStore, cerca sempre di munirti di un ottimo e affidabile gestore di password. In questo modo, in un'unica applicazione potrai tenere al sicuro gli accessi a tutte le tue app e a tutti i tuoi account.

Non fornire a nessuno gli accessi al tuo device

Sembra scontato e banale ma non sempre è così. Un'altra accortezza da seguire sempre è quella di evitare di fornire gli accessi al tuo device ad altre persone. E questo per un semplice motivo.

Non tutte le persone sono affidabili a tal punto da fornire loro gli accessi del nostro device. Molte di queste infatti, soprattutto se male intenzionate, potrebbero inserire una forma di tracciamento per cui, sapranno sempre dove sei in ogni momento del giorno e della notte.

Come i personal computer, anche i cellulari sono qualcosa di personale e privato. Dunque, nei limiti del possibile, evita di fornire l'accesso a chi che sia...

Non permettere alle applicazioni di accedere alla tua posizione

Un'altra situazione di rischio che spesso viene sottovalutata è data dal fatto che con troppa facilità permettiamo l'accesso alle varie applicazioni del nostro cellulare a localizzare la nostra posizione.

Questo capita spesso e con quasi tutte le applicazioni. Molti di noi sottovalutano le notifiche che escono fuori nei primi momenti di utilizzo dell'applicazione e spinti dalla voglai di utilizzare la nuova applicazione scaricata, forniamo il nostro consenso a tutto ciò che ci viene chiesto.

Questo, molte volte comporta il fatto che permettiamo alle varie applicazioni di accedere alla nostra posizione.

Dunque, quando installiamo ed utilizziamo per la prima volta un'applicazione, leggiamo attendamento ciò che ci viene richiesto.

Ed evitiamo così che le nostre applicazioni accedono alla nostra localizzazione attuale e non solo.

Conclusioni

Il mondo della tecnologia è un mondo di gioie e dolori. Gioie perché ci facilita la vita in tutti i suoi aspetti. Dolori nel caso di hackeraggio o perdita di dati.