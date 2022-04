Un altro osso duro per i Pirates Savona, domani trasferta a Padova contro i Saints

Dopo l’ottima prova contro i Daemons che ha riacceso le speranza playoff per i pirati, un altro banco di prova li attende in terra veneta. Il sodalizio del Presidente Giacchello affronterà, Domenica 1 Maggio i Saints Padova, team che all’andata aveva sconfitto di misura i liguri per 9 a 3.

I pirati saranno di scena al Plebiscito di Padova in formazione rimaneggiata, con numerose assenze dovute a motivi di lavoro ed a infortuni, ma il carattere battagliero e indominto del team ligure sapra’ sopperire a queste defezioni.

Il team patavino e’ reduce da una sconfitta casalinga contro i Sentinels, che ha praticamente riaperto il girone. Ora la classifica dice Saints 3-1, Sentinels 2-1, Pirates 1-2 e Daemons 1-3. La giornata di domenica vede degli incroci interessanti perche’, oltre alla partita di Padova , a Cernusco ci saranno i Daemons all’ultima spiaggia che affronteranno i Sentinels in piena corsa per i playoff e per il primo posto. Dai risultati di domenica sera, il girone potrebbe essere nuovamente stravolto oppure confermare la classifica.

Intanto un'altra bella notizia sul fronte “azzurro Pirates”. La giocatrice Carola Bianchelli e’stata nuovamente convocata al raduno della nazionale flag senior femminile in programma sabato 30 Aprile e Domenica 1 Maggio a Firenze. Ancora complimenti alla nostra atleta che oramai e’ in pianta stabile nel giro della nazionale femminile che si sta preparando in vista degli impegni internazionali in programma per questa estate.