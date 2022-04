Calcio, Priamar. Domani sera la finale playoff con la Spotornese. Mister Bresci è carico: "Loro favoriti, dovremo rasentare la perfezione"

Giornata di vigilia in casa Priamar dopo lo scampato pericolo di domenica scorsa contro il Borgio Verezzi.

Il team guidato da Alessio Bresci ha visto a un passo l'eliminazione in semifinale playoff, riuscendo al 90' a trovare con Bianco il pass per la finale di domani con la Spotornese.

Una gara da dentro e fuori che, regolamento alla mano, con tutta probabilità varrà la promozione in Prima Categoria.

Mister, partiamo proprio da domenica scorsa: avete dimostrato più facce nell'arco dei 90 minuti.

"Il primo tempo è stato a dir poco negativo. Abbiamo proposto tutto ciò che non avevamo preparato in settimana. Nella ripresa invece, pur in una partita con costanti ribaltamenti di fronte e che abbiamo rischiato di perdere come testimonia l'episodio del rigore, siamo andati meglio, anche nella gestione dei cartellini. Bisogna dare merito anche al loro portiere, Bracco, per le tante parate di qualità che è riuscito a fare".

Non per origliare, ma nell'intervallo il tuo malcontento si è percepito ben distante dagli spogliatoi.

"Diciamo che il Levratto aiuta - sorride Bresci - ad ascoltare anche involontariamente le voci degli allenatori. Ero molto arrabbiato, com'era giusto che fosse in quel momento. Ingenuamente stavamo portando la partita sui binari preferiti dal Borgio".

C'è stato anche lo screzio con Vallone, sostituito, con Cuka punta centrale.

"I giocatori più esperti lo sanno: non sono un allenatore che guarda i curricula o la carta d'identità. In campo si giudica la prestazione, se abbiamo tanti 2004 bravi è giusto che giochino. Con Federico però si è risolto tutto in un batter d'occhio, è stato un episodio di campo archiviato rapidamente".

Domani sera che gara ti aspetti con la Spotornese. Risultare assenti per un tempo potrebbe essere davvero fatale.

"E' proprio così, dovremo rasentare la perfezione, anche perchè a loro vantaggio ci sono due risultati su tre.

Ho un ottimo rapporto con Luca Calcagno, è un tecnico di cui ho grande stima così come Enrico Sardo. Abbiamo due approcci diversi alle partite: loro sono sicuramente più sornioni e bravi nel coglierti di sorpresa, tanto che hanno portato a casa due vittorie in campionato. Gare in cui abbiamo fatto anche bene, sia chiaro, ma se le abbiamo perse un motivo ci sarà. A mio modo di vedere sono sicuramente i favoriti".

Si prospetta anche una bella cornice di pubblico.

"Penso che ogni ragazzo che gioca nei dilettanti debba aspirare a giocare partite di questo tipo. Sarà una serata da ricordare penso per tutto il comprensorio. Ci siamo preparati bene, disputando tre allenamenti questa settimana, faremo del nostro meglio per centrare un traguardo difficile ma di grande prestigio".