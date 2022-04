Calcio, Seconda Categoria. Le sanzioni da campionato, playoff e playout, mano pesante sul Borgio Verezzi

GIUDICE SPORTIVO

SECONDA CATEGORIA IMPERIA

GARE DEL 24/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FINAURO JACOPO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ALEMANNO SIMONE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

MURATORE ANDREA (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

CAVALCANTE GIANLUCA (REAL SANTO STEFANO CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

LICATA FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)

LECINI ELSJAN (VILLANOVESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (III INFR)

FAZZARI FRANCESCO (VENTIMIGLIACALCIO)

EN NASERY MAROUANE (VILLANOVESE A.S.D.)

PIERMARINI EDOARDO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

SIMBARI FRANCESCO ANTON (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (II INFR)

BOGLIOLO FRANCESCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

FRANZONE LORENZO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

CAMPAGNA ANDREA (VADINO FOOTBALL CLUB)

ALBINI MIRKO (VILLANOVESE A.S.D.)

GARE DEL CAMPIONATO - PLAY OFF – SECONDA CATEGORIA SAVONA

GARE DEL 24/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CORDIALE FABIO (BORGIO VEREZZI)

Veniva espulso al 15 del secondo tempo per doppia ammonizione. Uscendo dal campo insultava e minacciava pesantemente il DG. Continuava nel proprio atteggiamento anche fuori dal terreno di gioco.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PASQUALE FRANCESCO (BORGIO VEREZZI)

A gioco fermo contesta una decisione arbitrale insultando pesantemente e ripetutamente il DG. Nel corso del secondo tempo dagli spogliatoi continua il proprio comportamento con insulti e minacce al DG.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROASCIO GABRIELE (BORGIO VEREZZI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERTOZZI FILIPPO (BORGIO VEREZZI)

MORANDO GABRIELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

BRACCO FILIPPO (BORGIO VEREZZI)

FURNARI MATTIA (BORGIO VEREZZI)

PASQUALE FRANCESCO (BORGIO VEREZZI)

RASETTO ETTORE (BORGIO VEREZZI)

TASSISTO PAOLO (BORGIO VEREZZI)

BASTONI FABIO (DEGO CALCIO)

MOZZONE PAOLO (DEGO CALCIO)

USAI FABRIZIO (DEGO CALCIO)

ZUNINO CRISTIAN (DEGO CALCIO)

FERRARO ELIA (PLODIO 1997)

GARRONE JACOPO (PLODIO 1997)

GHIGLIA ALESSANDRO (PLODIO 1997)

SANNA MATTIA (PLODIO 1997)

SIRI GABRIELE (PLODIO 1997)

SPINARDI LUCA (PLODIO 1997)

BARDHI ALFONC (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

FERRIGNO CRISTIAN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

QUARANTA STEFANO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

SATURNI ANDREA (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

VALLONE FEDERICO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD