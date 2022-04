Rugby ligure. Il programma del week end, dalla Serie A ai campionati giovanili

Ci avviciniamo sempre piu’ alle fasi finali della serie A. Domenica, infatti, è in programma la penultima giornata dello stesso Campionato e al Carlini Bollesan scenderà in campo la Pro Recco che riceverà la squadra isolana dell’Amatori Alghero. Come ormai è noto il team rivierasco, pur occupando l’ultimo posto in classifica, secondo le decisioni della F.I.R. non retrocederà in Serie B, e così anche le altre Società ultime in graduatoria negli altri tornei di Serie B e di Serie C. cus Genova in pausa, mentre la domenica seguente sempre allo stadio di San Martino si svolgerà il derby fra le due squadre liguri. In sosta la Serie C si prosegue nei Campionati giovanili con gli Under 19 della Pro Recco e dell’Amatori Genova nella Coppa Mare & Monti. Per gli Under 17, dopo la conlusione della seconda fase interregionale, si procede con la Conference che grazie ad una speciale classifica la quale terrà in considerazione sia i nuovi punteggi come i punti accumulati nel girone precedente, e l’obiettivo finale è l’accesso alle finali nazionali.

Ieri sera al Teatro Carlo Felice di Genova è stato presentato il 37° Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani, Multisport per le classi 3/4/5 delle scuole elementari. Tutti i tornei si svolgeranno ancora alla Fiera del Mare al Padiglione Jean Nouvel. Le partite di minirugby sono previste nelle giornate del 10, 12, 16 e 18 maggio e le scuole partecipanti sono la De Amicis di Voltri, Daneo, L. Garaventa, Istituto Contubernio d’Albertis e la Pietro Thouar di Pra’.

SERIE A/GIRONE 1 (VIII GIORNATA RITORNO) domenica

Recco – Amatori Alghero (H.13,00 Carlini-Bollesan/Genova arb. F. Meschini)

Biella – ITINERA CUS Torino (H.15,30)

Promotica I Centurioni – Parabiago (H.15,30)

VII Torino – A.S.R. Milano (H.16,00)

CUS Genova riposa.

CLASSIFICA: Itinera CUS Torino punti 72, Biella 63, Parabiago 49, A.S.R. Milano 43, Promotica I Centurioni 42, Amatori Alghero e VII Torino 20, CUS Genova 14, Pro Recco punti 0.

CUS Genova riposa.





UNDER 19 INTERREGIONALE – COPPA MARE E MONTI – POULE A – III GIORNATA DI RITORNO domenica

Biella – Pro Recco (H.12,30 Stadio del Rugby/Biella)

Riposa Collegno

CLASSIFICA GENERALE: Pro Recco punti 15, Biella 6, Collegno punti 0.





CONFERENCE – UNDER 17 GIRONE 1 INTERREGIONALE (GG.1)

Province dell’Ovest – Jr Brescia (dom. H. 12,00 campo Marchesani a Calvari di S.Colombano Certenoli arb. Ivano Cassinelli)

A.S.R. Milano – CUS Milano (dom. H.11,00)

Amatori&Union Milano – Parabiago (sabato H.17,00)

CUS Torino – Monferrato (sabato H.17,00)

CLASSIFICA POULE A:

Amatori&UnionMilano punti 23, Province dell’Ovest 18, A.S.R. Milano 16, CUS Torino punti 4.

CLASSIFICA POULE B:

JR Brescia punti 24, Unione Monferrato 18, Parabiago 10, CUS Milano punti 9.

CONFERENCE – UNDER 17 GIRONE 2 INTERREGIONALE (GG.1)

Savona – Biella (sab. H.15,30 Carlini-Bollesan/Genova arb. Igor Balducci)

Franciacorta – Rho (sab. H.17,00)

Calvisano – Amatori Genova (dom. H. 12,00)

Como – Velate (dom. H. 11,00)

CLASSIFICA POULE C:

Franciacorta punti 30, Velate 15, Amatori Genova 12, Savona punti 4.

CLASSIFICA POULE D:

Calvisano punti 30, Rho 16, Biella 14, Como punti 1.





UNDER 15 – TERZA FASE (XVII GIORNATA)

Province dell’Ovest – R.C.Spezia – Union Riviera (sab. H.15,30 Marco Calcagno Cogoleto arb. Davide Borgo e Michele Grondona)





ATTIVITA’ PROPAGANDA – UNDER 11/9/7 – TERZA FASE

Sabato H.15,00 Campo Pino Valle di Imperia Org. Imperia Rugby

P.S. Le eventuali partite mancanti dal programma possono dipendere dall’ annullamento per contagi COVID ed altro, e la prossima settimana il Giudice Sportivo emetterà le relative omologazioni.