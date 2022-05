Calcio, Eccellenza. Cuneo gol, il Rivasamba vince a Pietra, per i biancocelesti lo spettro retrocessione è dietro l'angolo

PIETRA LIGURE - RIVASAMBA 0-1 (91' Cuneo)

49' FINISCE QUI, GIOCATORI DEL PIETRA A TERRA, IL RIVASAMBA PASSA AL DEVINCENZI.

46' LA BEFFA PER IL PIETRA, HA SEGNATO CUNEO. RIVASAMBA IN VANTAGGIO

45' saranno quattro i minuti di recupero

44' Pisano chiama l'assalto finale: "Calciamo e andiamo su!"

41' mischione clamoroso davanti a Berruti. Si salva il Pietra in maniera clamorosa. Si riparte dal rinvio di Berruti

39' nel Rivasamba entra Sanguineti, esce Bonaventura

38' esce Metalla, entra Roda, Pisano vuole il neoentrato e Insolito vicini sul fronte offensivo

INCREDIBILE! TRAVERSA DI BALLONE A BARBIERI BATTUTO, BRAVISSIMO IL PORTIERE A NON FARSI DISTRARRE E A TOGLIERE DALL'INCROCIO IL SUCCESSIVO TAP IN! IL PIETRA C'E' NONOSTANTE L'INFERIORITA' NUMERICA

33' ammoniti in un colpo solo Sala e il neoentrato Cuneo

30 Berruti salva tutto su Cusati! Ennesima paratissima in uscita bassa del numero uno!

27' Pisano rinforza gli ormeggi, entra Ballone per Alfano

26' PIETRA IN DIECI, ESPULSO GENTA, ROSSO DIRETTO PER IL CENTROCAMPISTA PIETRESE

25' ammonito Cusati, ma il Rivasamba è stato graziato dal mancato vantaggio di Noce. Il Pietra stava partendo tre contro due verso la porta di Barbieri

21' cambio Rivasamba, esce Thomas Padi, entra Sala

18' ammonito Monteverde

15' Del Nero mangia la foglia, Lasagna torna in panchina, al suo posto Baldassarre

14' Il Pietra ha perso pericolosità offensiva, mischione nell'aria biancoceleste, si salva la squadra di Pisano

11' Boanventura spreca una punizione succosa dal lato corto dell'area di rigore, sfera direttamente in calcio d'angolo

8' ripartenza del Pietra fermata da Lasagna, i giocatori del Pietra chiamano il secondo giallo senza essere accontentati

6' stop e tiro di Alfano, Barbieri si accartoccia e blocca

3' grande parata di Berruti, Rivasamba a un passo dal vantaggio, fantastico l'allungo del portiere di casa

2' parziali poco favorevoli al Pietra Ligure. Il primo tempo vede Busalla e Ventimiglia in vantaggio. Biancocelesti chiamati al successo per evitare affanni

1' si riparte, senza cambi

SECONDO TEMPO

47' dopo due minuti di recupero termina il primo tempo. Reti bianche al "Devincenzi"

44' transizione orange che porta al tiro Cusati, botta deviata. Il corner non sortisce effetti

42' dopo la pioggia dei primissimi minuti è uscito il sole sul "Devincenzi", il sintetico emana calore con intensità, cooling break in questi istanti

33' come non detto, occasione clamorosa per Insolito che cerca il palo lungo sull'ennesimo scarico. Tutte le azioni del Pietra sono nate da presupporti praticamente identici

30' respirano entrambe le squadre, si gioca meno nella parte centrale del primo tempo

22' perde palla in fase di impostazione il Rivasamba, ne approfitta il Pietra portando Tona al piattone mancino dal limite. L'ex centrocampista del Vado cerca di piazzare con potenza la sfera, mancando lo specchio per un paio di metri

16' giallo per Lasagna, braccio alto nello stacco su Metalla

15' soffre il Pietra, gol annullato a Bonaventura dopo il palo clamoroso centrato da Padi. Il tap in fortunatamente per i padroni di casa è arrivato oltre la linea difensiva

12' tiro cross di Thomas Padi che attraversa l'intera area. Non sembra nemmeno una partita decisiva per la salvezza, difese particolarmente lasche in questo primo quarto di match

11' Metalla risucchia a ridosso della porta la difesa ospite, scarico per Rovere che ha tempo e spazio per tirare. Buona la potenza, meno la mira per il numero 10 biancoceleste

7' scheggia la traversa Latin da punizione, partita aperta e piacevole in questi minuti. Berruti sembrava essere comunque sulla traiettoria

5' vanno dalla bandierina anche i padroni di casa, ci mette i pugni Barbieri

3' buon avvio del Rivasamba che in pochi giri d'orologio colleziona un angolo e tre tiri ribattuti in area di rigore. Catafratti propositivi nei primi minuti di gara

1' si parte!

PRIMO TEMPO

PIETRA LIGURE: Berruti Corciulo, Pili, Balla, Tona, Insolito Rovere, Genta, D'Arcangelo, Metalla, Alfano

A disposizione: Pastorino, Praino, Caio Lucca, Cavallone, Roda, Varaldo, Guaraglia, Ballone, Giglio

Allenatore: Mario Pisano

RIVASAMBA: Barbieri, Lasagna, Sanguineti T., Queirolo, Cusati, Monteverde, Ivaldi, Bagnato, Padi T., Bonaventura, Latin.

A disposizione: Granelli, Del Corso. Padi N., Tuvo, Baldassarre, Gandolfo, Sanguineti F., Cuneo, Sala.

Allenatore: Del Nero

Arbitro: Noce di Genova

Assistenti: Bernardini e Arado di Genova