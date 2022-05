Calcio, Pietra Ligure. Retrocessione vicina per mister Pisano: "Mi sento tradito, ho sbagliato a pensare di poterci mettere sempre una pezza" (VIDEO)

I giocatori del Pietra Ligure a terra dopo il triplice fischio del signor Noce, hanno testimoniato in maniera plastica l'umore dello spogliatoio biancoceleste dopo il ko interno con il Rivasamba.

La squadra ha ancora una volta manifestato tutte le proprie fragilità a livello psicologico, come conferma il tecnico Mario Pisano nel post partita.

L'allenatore si è assunto le responsabilità per una retrocessione sulla carta probabile, confermando la propria disponibilità a rimanere in sella anche in caso di discesa in Promozione.