Calcio. Serie D: il Vado cerca gli ultimi punti salvezza contro un Bra in lotta per i playoff, squadre in campo al "Chittolina" alle 15.00

Sono ancora tre le giornate di campionato da disputare, ma il girone A di Serie D è ormai prossimo a delineare i principali verdetti già a partire da questo pomeriggio.

Al Novara manca solo la matematica per festeggiare il ritorno tra i professionisti (oggi a Gozzano il primo match point per i ragazzi di Marchionni, indipendentemente dal risultato della Sanremese, ormai "condannata" al secondo posto dopo lo scivolone di mercoledì contro il Ligorna), mentre in ottica retrocessione, con il Saluzzo già spacciato, Lavagnese (in casa col Chieri) e Imperia (in Val d'Aosta con il Pont Donnaz) restano appese a un filo sottilissimo per ciò che riguarda i playout, ma la retrocessione diretta appare purtroppo l'ipotesi più probabile.

Tutte le altre sfide in programma avranno un peso specifico notevole in ottica playoff, ma soprattutto playout: dal big match Casale-Varese a Derthona-Ticino, passando per Fossano-Borgosesia e Saluzzo-Asti fino ad arrivare alla sfida del "Chittolina" tra Vado e Bra, con i rossoblu di Solari, tormentati per tutto il girone di ritorno da infortuni, acciacchi e squalifiche, a caccia degli ultimi punti necessari a blindare la permanenza in categoria.

Gare in contemporanea con fischio d'inizio fissato alle ore 15.00, webcronaca live da Vado e aggiornamenti in tempo reale sul nostro livescore.