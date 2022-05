Calcio, Serie D. La 36esima giornata porta i primi verdetti: Novara campione, retrocedono Lavagnese e Imperia

Non può certo essere sorridente nel suo complesso la comitiva di squadre liguri in questa 36esima giornata di campionato nel Girone A di Serie D che emette, a due giornate dal termine, i suoi primi verdetti.

A partire dalla Sanremese, per la quale il pareggio casalingo 2-2 con un tranquillo Sestri Levante, la cui nave corsara è stata condotto al porto della salvezza con un certo anticipo da un vecchio lupo di mare in quarta serie come mister Fabio Fossati, equivale a lasciare ogni speranza di promozione.

Al Novara basta infatti il medesimo risultato di parità, ma stavolta 0-0, nel derby col Gozzano per tornare nel paradiso dei professionisti dopo un anno di purgatorio nel semi dilettantismo. La corazzata di mister Marchionni, passato lo spauracchio sorpasso post scontro diretto, si lascia i matuziani a 8 punti di distacco e la matematica a premiare Vuthaj e compagni.

Stessi punti di distacco che potrebbe potenzialmente raggiungere al massimo dello sforzo la Lavagnese, beffata 2-2 al 95' dal Chieri, dall'Asti. I bianconeri terz'ultimi vanno a meno 14 dai Galletti e, nonostante lo scontro diretto, ormai non potrebbero più ridurre le distanze per far sì che si disputi il playout e retrocedono così matematicamente in Eccellenza.

Stesso destino per l'Imperia. La sconfitta valdostana col PDHAE per 3-1 e il pareggio dei tigullini relegano la squadra di Soda al penultimo posto con un divario di punti dalla quartultima ormai incolmabile.

Ripercussioni "a cascata" in questo caso anche nel campionato di Eccellenza. La discesa di due compagini liguri porterà le retrocessioni a cinque squadre, salvo ripescaggi e l'eventuale conquista da parte di chi disputerà i play off nazionali della massima categoria del dilettantismo della promozione.

Un sospiro di sollievo lo tira invece il Vado che, grazie a una magia di Costantini in zona Cesarini, supera 2-1 il Bra e si porta a quota 47, a un solo punto di distanza dalla matematica salvezza e con lo scontro con l'RG Ticino da affrontare tra sette giorni.

Stesso destino condiviso dal Ligorna: anche ai biancoblu genovesi basta un pareggio in due uscite per brindare alla conferma in categoria.