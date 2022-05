Finalmente anche il Vado ha potuto esultare al 90' dopo aver bevuto tanti calici amari durante i minuti di recupero.

Il 2-1 sul Bra in un colpo solo materializza la salvezza per la società del presidente Tarabotto, manca infatti solo un punto, da raccogliere nelle prossime due partite, per blindare la permanenza nel massimo campionato dilettantistico nazionale.