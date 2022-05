Luceto Classic: tutti i risultati dal doppio percorso trail

Si è svolta Domenica 1 maggio 2022” ad Albisola Superiore località Luceto, la terza edizione “Luceto Classic. Come lo scorso anno 2 i percorsi: la Lucero Classic giro di 11 Km dislivello 400m+, e la Luceto X-Treme giro lungo 20Km con dislivello 1200m+; 360 i partecipanti che anche quest’anno hanno partecipato alle 2 gare nelle alture di Albisola. Un’organizzazione impeccabile, grazie ai numerosi volontari che si sono prodigati per la riuscita di questa edizione, che ha riscontrato il riconoscimento da parte dei partecipanti, che hanno potuto ammirare i sentieri, che passano tra boschi di macchia mediterranea, uliveti e crinali che offrono una vista mare monti spettacolare.





Per quello che riguarda i risultati nella Gara Lucero Classic giro di 11 Km la vittoria in campo maschile è andata a Parodi Lorenzo (Trail Runners Finale L.) con il tempo di 45'31", su Bozano Alessio (ADS Rivierarun) in 48'30" e Pesce Giovanni (Polisportiva S.Francesco) in 47'42", 4° Civitiello Alessandro (Gruppo Città di Genova) 48’26”, 5° Capezio Daniele 49’45”, 6° Iebole Stefano 50’07”. Tra le donne vittoria che non ammette repliche per Siri Ramona in 56'05", 2° Bronda Elisa (ASD Albenga Runners) 1h00’47”, 3° Gandolfo Clara (Run Card) 1h03’13”, 4° Scaramucci Susanna (Maratoneti Genovesi) 1h03’20”, 5° Perata Rosella (Podistica Savonese) 1h04’41”, 6° Zuffi Laura (Run Card) 1h05’41”.





Mentre per quello che riguarda la gara Luceto X-Treme giro lungo 20Km, grande protagonista con un gran finale Canessa Alberto 1h53'55", 2° Maiello Giovanni (Berg Team) in 1h54'47", 3° Pizzo Tancredi Maria (A.S.D. Brancaleone Asti) in 1h58'30", 4° Vessalici Lorenzo (ASD Triathlon Savona) 2h04’49”, 5° Damiano Marco (A.S.D Barnes Trail and Road) 2h06’22”, 6° Giorgis Pierpaolo (Podistica Valle Grana) 2h06’38”. Tra le donne vince Demaria Simona (Podistica Valle Grana) in 2h12'47", alle sue spalle 2° Dematteis Enrica (A.S.D. Podistica Valle Varaita) in 2h13'41", 3° Dalmasso Monica (Podisctica Valle Vermenagna) in 2h15'45", 4° Ferraro Marcella (Podistica Savonese) 2h22’09”, 5° Lo Prete Ilaria (TRM Team) 2h27’03”, 6° Righetti Luana (G.S. Orecchiella Garfagnana) 2H29’21”.





Luceto Classic anche quest’anno fa parte del Circuito Solidale "run for find the cure”

Un ringraziamento alla preziosa collaborazione del COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE, CRCS LUCETO, CROCE VERDE, PROTEZIONE CIVILE delle Albisola, e agli sponsor che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione MONTURA, ESI, CONAD, ARES, BOTTIGLIERIA BERTA, ITALTENDE DELGRANDE, SPORTING, CREDITO COPERATIVO, B&B IL ROSALE di Celle Ligure, B&B CASCINA ROBERTO Magrania.