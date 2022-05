Pallapugno: ecco la carrellata dei risultati dalla Serie A ai campionati giovanili

La brutta notizia della quarta giornata d'andata del campionato italiano di Serie A Banca d’Alba-Egea è l’infortunio di Bruno Campagno. Il capitano della Pallapugno Albeisa ha sentito pizzicare l’adduttore nel corso del primo tempo ed è rimasto in campo da centrale fino al riposo, non rientrando nella ripresa. E così tutto troppo facile per la Roero Isolamenti Canalese di Marco Battaglino che conquista il terzo punto della stagione, imponendosi per 9-2.

Terzo successo anche per la Nocciole Marchisio Cortemilia e per la Virtus Langhe. I gialloverdi valbormidesi guidati Massimo Vacchetto espugnano lo sferisterio di Mondovì, superando 3-9 l'Alusic Merlese di Gilberto Torino, di nuovo alle prese con un dolore alla spalla, mentre la quadretta di Dogliani capitanata da Paolo Vacchetto s'impone 7-9 a Bormida con la formazione di Davide Dutto.

A Dolcedo colpaccio dell’Acqua San Bernardo Subalcuneo del debuttante Andrea Daziano, che supera 7-9 l'Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola, mentre a Castagnole delle Lanze, l'Araldica di Cristian Gatto batte 9-8 la FBC Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo di Enrico Parussa.



Serie A Banca d'Alba-Egea - Quarta giornata

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 7-9

Roero Isolamenti Canalese-Pallapugno Albeisa 9-2

Alusic Merlese-Nocciole Marchisio Cortemilia 3-9

Araldica Castagnole Lanze-FBC Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo 9-8

Bormidese-Virtus Langhe 7-9



CLASSIFICA e PROSSIME GARE



Serie B - Seconda giornata

Benese-Srt Progetti Ceva 9-7

Abrigo Albagrafica Ricca-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-1

Tealdo Scotta Alta Langa-Scotta Centro Incontri 9-2

Pieve di Teco-Galvanotecnica Surrauto Monticellese 8-9

Acqua San Bernardo San Biagio-Morando Neivese 9-1

Speb-Peq Agri Don Dagnino 9-0 forfait medico



CLASSIFICA e PROSSIME GARE



Serie C1 - Seconda giornata

Imperiese-Pieve di Teco 9-4

Bormidese-Cortemilia 0-9

Gottasecca-Amici del Castello 9-4

Pallapugno Albeisa-Canalese 9-2

Taggese-Valle Bormida 9-7

Lunedì 2 maggio ore 20.30

a Monastero Bormida: Bubbio-Castiati Assicurazioni Castagnole

Serie C1 - Recupero prima giornata

Mercoledì 4 maggio ore 20.30

a Vendone: Pieve di Teco-Pallapugno Albeisa



CLASSIFICA e PROSSIME GARE



Serie C2 Girone A - Prima giornata

San Leonardo-Subalcuneo 8-9

Augusto Manzo A-Ceva 4-9

Neivese-Caraglio 1-9

Lunedì 2 maggio ore 20.30

a Chiusavecchia: Prodeo-Merlese

Riposa: Don Dagnino B

Girone B

Serie C2 Girone B - Prima giornata

Peveragno-Augusto Manzo B 9-2

Monticellese-Speb 7-9

Don Dagnino A-Bormidese 8-9

Gottasecca-Pro Paschese 8-9

Lunedì 2 maggio ore 20.30

a Ricca: Ricca-Murialdo



CLASSIFICHE e PROSSIME GARE



Under 21 - Prima giornata

Virtus Langhe A-Virtus Langhe B 1-9

Pro Paschese A-Pro Paschese B 3-9

Speb-Peveragno 9-0

Martedì 3 maggio ore 18.30

a Canale: Canalese-Bormidese



CLASSIFICA e PROSSIME GARE