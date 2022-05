Calcio, Ligorna. Sconfitta all'inglese sul campo della Caronnese

Il Ligorna viene superato in trasferta dalla Caronnese allo Stadio Comunale. Gli uomini di Mister Roselli vanno in svantaggio nel secondo tempo contro i Rossoblù di Mister Scalise, subendo poi il raddoppio dopo poco meno di venti minuti.





Subito pericolosa la Caronnese nei primi minuti. Prima Arpino, dopo otto minuti, raccoglie un pallone sul lato sinistro dell’area e calcia a giro, con la sfera che termina alta ma non di molto. Al 12' è invece De Lucca a calciare di collo pieno al volo dal limite dell’area, ma Atzori fa buona guardia, così come salva letteralmente il risultato al 46': Santi dal cuore dell’area conclude verso la porta biancoblù ma l’estremo difensore dimostra riflessi felini e sventa l’attacco avversario. Due occasioni per gli ospiti nel recupero: prima al 47' Raja di testa conclude alto su assist teso di Cericola dalla destra, poi Gomes scarica un bolide da fuori area con il mancino ma Ansaldi fa buona guardia. Si va così al riposo a reti inviolate.





Al rientro in campo la Caronnese spinge a più riprese e prima tenta la conclusione con De Lucca dal limite, sventata da Atzori e poi il neoentrato Cretti si inserisce su assist da destra ma non riesce a calibrare la deviazione. Al 60' prima occasione Ligorna nel secondo tempo con Bacigalupo che non riesce nella spizzata decisiva in area di rigore prima del vantaggio dei Rossoblù. La Caronnese passa al 62' con la capocciata di Lazzaroni su calcio d’angolo dalla destra. Al 79' raddoppio da parte di Roberto Esposito con il mancino. La palla trafigge la porta ligornina e così la Caronnese si porta sul 2-0. Di lì alla fine c’è spazio solo per il miracolo di Atzori sul solito Esposito, con la palla che sbatte sul palo, e per il colpo di testa di Salvini che però non impensierisce Ansaldi. La partita termina dunque sul risultato di 2-0 per i Rossoblù.





CARONNESE vs LIGORNA 0-0

CARONNESE: Ansaldi, Zeroli (46' Lazzaroni), Arpino, Galletti; Sardo, Putzolu (41' Cretti), Vernocchi (81' st Sapio), Tunesi (74' st Rocco), De Lucca; Esposito R., Santi (65' Folla). A disposizione: Angelina, Cosentino, Esposito F., Di Marco. Mister: Scalise.

LIGORNA: Atzori, Cipolletta, Garbarino, Scannapieco; Lipani (81' Salvini), Raja (72' st Lala), Botta (72' st Silvestri), Placido, Brunozzi (56' Bacigalupo); Cericola, Gomes. A disposizione: Bongiorni, Zaccaria, Garbarino, Gerbino, Casanova. Mister: Conti.

ARBITRO: Vittoria di Taranto