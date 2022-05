Mino Raiola tifava... Riva Ligure e i biancogranata lo ricordano con un affettuoso messaggio su Facebook

Da Pogba a Donnarumma, passando per Ibrahimovic , Haaland e Balotelli sono alcuni dei campioni che hanno ricordato Mino Raiola, il procuratore dei calciatori più famoso al mondo e scomparso nella giornata di sabato.

Libri e libri di aneddoti sarebbero da scrivere sull’agente che ha ‘curato’ gli affari extra-campo dei più importanti giocatori del pianeta ma questa volta a regalarci una storia particolare è il calcio di provincia. Sì perché Mino Raiola, residente a Montecarlo ma spesso avvistato a Ventimiglia per le spese domestiche, aveva un legame particolare con il GS Riva Ligure.

E la squadra ponentina ha ricordato, sulla propria pagina Facebook, le sue visite al campo sportivo di via Nino Bixio. Raiola ha sempre accompagnato il figlio (Mario) ai prestigiosi tornei estivi organizzati da Gian Paolo Minasso e dal Riva Ligure, che radunavano alcuni dei talenti in erba poi sbocciati sui campi di Serie A.

Tra Raiola ed i colori biancogranata è nato subito un bel feeling, come testimoniato dalla foto nella quale esibiva la maglia celebrativa per i 30 anni della fondazione della società.

Anzi, era stata preparata anche una maglia speciale della Scuola Calcio ‘RivaSStefano’ (con il numero 10) proprio per lui e che gli sarebbe stata consegnata ai concentramenti del prossimo giugno. Rimarrà il pensiero del club, così come le foto (in una lo si può notare mentre dialoga con il factotum Minasso) ed i ricordi, davvero belli, che soltanto il calcio giovanile di provincia sanno regalare.

Di seguito il messaggio rivolto alla famiglia:

“Una persona che abbiamo conosciuto perché per anni ha accompagnato i figli ai nostri tornei nel campo di Riva Ligure. Nella foto, il figlio Mario con la squadra dell'amico Herve, nelle altre foto si riconosce lui tra di noi e in tribuna...mi ricordo il primo incontro anni fa quando il campo era in terra, lui non ancora conosciuto ... nella foto con la maglia dei 30 anni, e la maglia della ScuolaCalcio n 10 che e' stata fatta a gennaio con l' allora speranza di averlo ospite ai tornei di Giugno e consegnargliela ... Un saluto ai figli la moglie al cugino Vincenzo e gli altri famigliari... Gian Paolo e il GS RIVA LIGURE con la Scuola Calcio RivaSstefano.”