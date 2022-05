Rugby. Ecco com'è andato il week end in Liguria e domenica prossima torna il Savona

Nella penultima giornata del Campionato Nazionale di Serie A la Pro Recco esce a testa alta dal confronto con i sardi dell’Amatori Alghero, cedendo di misura solo nel secondo tempo. Primo tempo addirittura chiuso sul tre pari, e nella seconda parte del test sono state segnate solo una meta per parte, con splendida realizzazione all’ultimo minuto per gli “Squali” di Barisone. Il Recco ha utilizzato: Romano, Salerno, Armijos, E. Barisone, Cinquemani, L. Tagliavini, Mitri (14’ st Falchi), Rosa, Canoppia, Matulli, Cartoni, Nese, Maggi, Della Valle, Nuccio (1’ pt Tomarchio). All. Jam Van Vuren. In questo girone il CUS Genova ha osservato un turno di pausa, mentre il CUS Torino vincendo a Biella ha ottenuto matematicamente il primato nel girone accedendo ai play off di promozione. Domenica prossima ultimo appuntamento di campionato allo stadio CarliniBollesan per il derby fra il CUS Genova e la Pro Recco. Continua l’avventura per l’Under 17 delle Province dell’Ovest, battuto a San Colombano di Certenoli dal quotato Junior Brescia, mentre domenica prossima riprenderanno le fasi finali della Serie C.

SERIE A/GIRONE 1 (VIII GIORNATA RITORNO)

Recco – Amatori 8/19

Biella – ITINERA CUS Torino 7/29

Promotica I Centurioni – Parabiago 31/28

VII Torino – A.S.R. Milano 28/21

CUS Genova ha riposato

CLASSIFICA: Itinera CUS Torino punti 77, Biella 63, Parabiago 51, I Centurioni 46, A.S.R. Milano 44, VII Torino e Amatori Alghero 24, CUS Genova 14, Pro Recco punti 0.

CUS Genova in sosta.





UNDER 19 INTERREGIONALE – COPPA MARE E MONTI – POULE A – III GIORNATA DI RITORNO

Biella – Pro Recco (17/3) sosp. 8’ s/t Recco in 13.

Riposa Collegno

CLASSIFICA GENERALE: Pro Recco punti 15, Biella 6, Collegno punti 0. (In attesa decisioni G.S.)





CONFERENCE – UNDER 17 GIRONE 1 INTERREGIONALE (GG.1)

Province dell’Ovest – Jr Brescia 7/28

A.S.R. Milano – CUS Milano 22/32

Amatori&Union Milano – Parabiago 40/24

CUS Torino – Monferrato 21/33

CLASSIFICA GENERALE:

Jr Brescia punti 29, Amatori&UnionMilano 28, Monferrato 23, Province dell’Ovest 18, A.S.R. Milano 16, CUS Milano 14, Parabiago 11, CUS Torino 4.

CONFERENCE – UNDER 17 GIRONE 2 INTERREGIONALE (GG.1)

Savona – Biella 26/44

Franciacorta – Rho 33/36

Calvisano – Amatori Genova 49/7

Como – Velate 30/33

CLASSIFICA GENERALE:

Calvisano punti 35, Franciacorta 32, Rho 21, Velate 20, Biella 19, Amatori Genova 12, Savona 4, Como 3.





UNDER 15 – TERZA FASE (XVII GIORNATA)

Spezia/Recco – Union Riviera 0/44, Province dell’Ovest – Union Riviera 7/31, Province dell’Ovest – Spezia/Recco 21/19





P.S. Le eventuali partite mancanti dal programma possono dipendere dall’ annullamento per contagi COVID od altro, e la prossima settimana il Giudice Sportivo emetterà le relative omologazioni, compresi risultati e classifiche.