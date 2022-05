Il sindaco Russo replica all'allenamento biancoblu in Piazza Sisto: "Protesta ridicola e triste" (FOTO e VIDEO)

"È una cosa ridicola è triste che una società gloriosa cone il Savona si riduca a fare cose di queste tipo".



Non ha usato mezzi termini il sindaco di Savona Marco Russo in merito alla protesta che ha visto protagonisti, su decisione del presidente Simone Marinelli, alcuni calciatori delle giovanili del Savona Calcio.



Allo scoccare delle 18.00 infatti in Piazza Sisto tra lo stupore dei passanti e l'occhio attento di due agenti della polizia locale (nella centrale piazza savonese vige infatti il divieto di giocare a pallone), i giocatori hanno dato vita ad un torello o a passaggi al volo che hanno visto protagonista lo stesso patron biancoblu.

La decisione di Marinelli era stata presa come segno di protesta contro l'amministrazione comunale visto che la società da due anni è senza campo per gli allenamenti e le partite di campionato e il progetto di ristrutturazione dello stadio Bacigalupo presentato dal numero uno del Savona non era stato accolto favorevolmente.

La prima squadra, che sta preparando i playoff per tentare l'accesso al campionato di Promozione, però non ha accolto l'invito del proprio presidente, così in piazza sono scesi i ragazzi delle giovanili.

"L'assessore Rossello è stato già chiaro nei giorni scorsi e non è chiaro perche ci sia stata questa protesta, non c'è nessun motivo" ha continuato il primo cittadino savonese.

Palazzo Sisto a breve pubblicherà un bando per la gestione dell'impianto sportivo di Via Cadorna e nel frattempo ha dato mandato agli uffici per procedere con un'indagine di mercato per verificare la presenza di soggetti interessati al Bacigalupo.

Il comune ha quindi pubblicato un documento preliminare alla progettazione per gli interventi di risanamento e ripristino parti ammalorate, indispensabili alla fruibilità dell’impianto che prevedono una spesa di circa 314mila 630 euro.

Gli interventi prevedono il ripristino di tutti i locali presenti sotto la tribuna di via Chiabrera (da cui si accede sia esternamente, sia internamente attraverso il tunnel che li collega al campo di gioco): spogliatoi, magazzini, segreteria, bar, servizi igienici; il tunnel di accesso ai locali sotto la tribuna di via Chiabrera; la tribuna e la gradinata lato via Chiabrera.

Con il ripristino, sono comprese anche opere accessorie riferite a tutta la struttura come gli accessi all’intero impianto, i percorsi di esodo, la recinzione di delimitazione del fossato a protezione della pista di atletica e gli impianti di illuminazione. Marinelli però ha specificato che parteciperà al bando solo a determinate condizioni, una su tutte la concessione pluriennale dello stadio.

"Esisterà un bando che specificherà alcuni aspetti, è surreale dire che si partecipa a determinate condizioni" ha concluso Russo.