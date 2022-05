Pallapugno: tutti i risultati dei primi giorni della settimana, varato anche il calendario Pulcini

Serie C1 - Seconda giornata

Bubbio-Castiati Assicurazioni Castagnole 9-3

Serie C2 Girone A - Prima giornata

Prodeo-Merlese 2-9

Serie C2 Girone B - Prima giornata

Ricca-Murialdo 9-0

Under 21 - Prima giornata

Canalese-Bormidese rinviata per pioggia a martedì 10 maggio, alle 19, a Canale

IL CALENDARIO DEI PULCINI:

Venerdì 27 e sabato 28 maggio via al campionato giovanile dei pulcini. Nel calendario della prima fase, ufficializzato dalla Fipap, sono state inserite 10 squadre, suddivise in due gironi. Nel girone A ci sono Augusto Manzo, Peveragno, Ricca, Speb e Subalcuneo, mentre nel girone B troviamo Amici del Castello, Merlese, Pro Paschese, San Biagio e San Leonardo. Ciascun raggruppamento prevede partite di andata e ritorno con termine il 29 e 30 luglio.



Alla fine della regular-season, le prime tre in graduatoria accederanno al tabellone finale; le quarte e le quinte disputeranno, invece, una gara unica sul campo della squadra migliore classificata e la vincente proseguirà il campionato. Quarti di finale, semifinali e finale si disputeranno con gare di andata, ritorno ed eventuale spareggio sul campo della migliore qualificata nella prima fase. Le partite andranno sempre ai sette giochi.



Coppa Italia: la finale si giocherà venerdì 26 agosto, alle 17, nello sferisterio di Bormida.

