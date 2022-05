Calcio, Cairese. Il ko con il Campomorone spegne le ambizioni gialloblu. Alessi: "Condizionati dall'espulsione, il prossimo anno dovremo essere più incisivi davanti"

A seguito della sconfitta, per tre reti a uno, contro il Camporone Sant'Olcese, la Cairese è costretta ad abbandonare il sogno Serie D con una giornata d'anticipo. I gialloblù saranno impegnati, ora, nell'ultima partita dei playoff, contro la formazione del Taggia, attualmente seconda in classifica. Una stagione comunque molto positiva quella dei ragazzi di mister Alessi, che così commenta: "Credo che la partita sia stata impostata molto bene, tant'è che abbiamo dominato i primi quarantacinque minuti, mostrando, però, la solita problematica del non riuscire a chiudere le partite e questo è uno dei punti su cui dover lavorare e migliorare per il prossimo anno. Nel secondo tempo, purtroppo, anche a causa dell'espulsione di Boveri, non siamo più riusciti a portare avanti la nostra partita. In una partita così decisiva, l'inferiorità numerica ci ha penalizzato molto, nonostante stessimo giocando molto bene. Sono ancora convinto del fatto che se fossimo stati in parità numerica avremmo portato a casa il risultato, è questo è un grande motivo di rammarico. Sono, comunque, soddisfattissimo dei ragazzi, perché credo che la squadra abbia espresso un ottimo gioco, divertente su tutti i campi, non soffrendo praticamente contro nessuno, avendo solo due o tre partite completamente storte durante tutto l'anno. Ci sono, però, alcuni aspetti da dover migliorare in futuro, tra i quali la quantità di gol realizzati e la capacità di essere più incisivi nei momenti chiave della stagione."