Calcio dilettantistico: stop ai rinvii per Covid, le gare di playoff e playout si giocheranno indipendentemente dal numero di contagiati

E' un passaggio importante quello compiuto dalla Lega Nazionale dilettanti nella giornata di ieri.

Attraverso il comunicato emanato sul sito ufficiale è stato infatti posto lo stop ai rinvii delle partite per i contagi da Covid 19.

La norma varrà per le partite di playoff, playout e per gli spareggi, tutti incontri (come si legge nella nota federale) indifferibili arrivati a questo punto del campionato.

Le infezioni da Sars Cov-2 saranno ancora determinanti, invece, per eventuali rinvii nel corso della regular season.

PER LEGGERE IL COMUNICATO CLICCA QUI