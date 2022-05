Calcio. Il presidente Marinelli pronto a incontrare il sindaco Russo e l'assessore Rossello: "Ho commesso degli errori, insieme possiamo fare il bene del Savona" (VIDEO)

E' durata poco più di venti minuti la conferenza stampa del presidente Simone Marinelli e dei principali rappresentanti del club biancoblu.

Diversi i punti cardine sui quali si sono incentrate le comunicazioni societarie.

La prima è il distacco dal club, per motivazioni lavorative, del massimo dirigente biancoblu per circa un mese e mezzo, mentre la ragione sociale del sodalizio passerà da Asd a Srl.

Il messaggio più forte è stato però rivolto all'amministrazione comunale, verso la quale Marinelli si è dichiarato disponibile a un incontro per limare le spigolosità emerse nell'arco degli ultimi mesi, soprattutto in ottica della pubblicazione del bando per il Bacigalupo.

Il Savona si è detto pronto a far partire eventualmente subito i lavori richiesti, ultimandoli entro l'inizio del prossimo campionato.

A seguire la conferenza stampa completa: