Calcio a 7, Trofeo Città di Albenga. C'è una nuova squadra iscritta, ecco chi vestirà la maglia di Barberzizzati

Anche i Barberzizzati non hanno fatto mancare la loro adesione al Primo Trofeo Città di Albenga , il torneo di calcio a 7 che coinvolgerà il comprensorio ingauno nella prossima estate sul campo di S an Bernardino.

Una formazione che si presenta altamente competitiva come testimonia l'organico allestito, in cui spicca il nome di Marco Carparelli, pronto con la sua enorme passione a scendere nuovamente in campo anche nelle notti albenganesi.