Con un Settore Giovanile importante avere uno sbocco in categoria superiore non può che rappresentare un passo avanti globale per la Priamar.

La Prima Squadra verosimilmente sarà infatti promossa in Prima Categoria dopo la vittoria di domenica con la Spotornese, grazie anche al contributo dei tre 2004 scesi in campo dal primo minuto: Cuka, Scarrone e Bianchi.

Un punto di orgoglio per Gianfranco Pusceddu, responsabile del vivaio rossoblu: