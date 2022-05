Ancora un punto e il Vado potrà archiviare la pratica salvezza al termine di una stagione che ha visto costantemente i rossoblu non implicati direttamente nelle zone più critiche della classifica.

Il direttore sportivo Luca Tarabotto chiama l'ultimo sforzo per sigillare la permanenza in quarta serie dopo la vittoria sul Bra, non risparmiando complimenti per Lorenzo Casazza, giovane difensore rossoblu autore di una prova di altissimo profilo: