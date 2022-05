Vela: Gorilla Gang XL vince la Bordighera - Gallinara - Bordighera

L' imbarcazione “Gorilla Gang XL” di Andrea Statari si è aggiudicata la line honour della classica regata Bordighera-Gallinara-Bordighera che ha visto in gara una agguerrita flotta di barche appartenenti alle classi ORC e Libera. Statari nella classifica in tempo reale ha preceduto Pier Marco Babando (Miss K Checkmate) e Federico Stoppani (Il Pingone di Mare III), mentre le classifiche in tempo compensato ORC e Libera sono state vinte da “Il Pingone di Mare” (Stoppani) e da “Il Grifone di Mare” (Gianni Trapani).

Ad organizzare la manifestazione, che si è sviluppata sul percorso costiero Bordighera-Albenga e ritorno, sono stati lo Yacht Club Sant'Ampelio con la collaborazione del Circolo Velico Ventimigliese e dello Yacht Club Cala del Forte.