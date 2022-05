Calcio, Prima Categoria. Il Pontelungo prova a scrivere la propria storia, mister Zanardini: "Stagione da 8, speriamo che questi playoff valgano qualcosa"

Partirà con il vantaggio del fattore casa e del miglior piazzamento in classifica, ma nelle finali conta solo scendere in campo con la voglia di vincere. Ultimi giorni di preparativi per il Pontelungo che domenica sera affronterà al “Riva” l’Aurora Calcio. Il tecnico Fabio Zanardini è soddisfatto di quello fatto fin qui, ma spera di mettere la ciliegina sulla torta:

“E’ stato sicuramente un campionato duro, oltre che la lunga sosta, siamo andati avanti in Coppa e questo ci ha tolto qualche energia in più. Stagione da 8 fin qui, vedremo se riuscire a portarla a 9 o 10 con queste ultime gare. Contro la formazione valbormidese mi aspetto una gara molto equilibrata, bella come storicamente è stato ma che verrà decisa da un episodio. Quello che spero è che questi spareggi valgano a qualcosa, come si sente dire solo una verrà ripescata. C’è da farsi un esame di coscienza se così fosse, perché una società che arriva seconda non può non potersi giocare le proprie carte per salire perché mancano i posti.”

Resterà una stagione fantastica, come già detto, ma le ultime gare varranno tantissimo per la formazione granata: “Faccio ancora i complimenti ai miei ragazzi per la splendida stagione, speriamo di riuscire a portare a casa qualcosa. Purtroppo alla “storia” passano solo i vincitori, di chi arriva secondo nessuno si ricorderà, quindi speriamo di essere noi. Ora pensiamo alla finale playoff del girone, poi toccherà alla finale di Coppa, un passo alla volta dando sempre il massimo. Oggi c’è qualche problema lavorativo in più ma non è un alibi, in queste categorie si sa che è così.”