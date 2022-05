Calcio, Prima Categoria. La finale si avvicina per l'Aurora Calcio, mister Adami: "Concentrati ma con la massima serenità"

Si appresta a vivere una domenica di battaglia l’Aurora Calcio, la formazione valbormidese sarà infatti impegnata sul campo del Pontelungo per la finalissima playoff del girone A di Prima Categoria.

“Il clima nello spogliatoio è sereno, ci stiamo preparando al meglio” – commenta così la settimana di avvicinamento all’impegno da dentro o fuori il tecnico giallonero Simone Adami, che prosegue – “Siamo concentrati e vogliosi di far bene, ma allo stesso tempo molto tranquilli. Sarà una partita come le altre, certo, la posta in palio sarà diversa, ma dando il massimo e restando concentrati giocando il nostro calcio, sicuramente potremo dire la nostra.”

Stagione che resta superlativa, altro tassello per un futuro che potrebbe ancora vedere il tecnico e la società insieme: “E’ stato un cammino molto soddisfacente, vincessimo lo sarebbe ancora di più. Abbiamo già fatto una chiacchierata con il Presidente e le basi per continuare ci sono, c'è volontà di alzare ancora l’asticella. Per riuscirci servirà la fortuna della Carcarese, avere giocatori che al mattino si svegliano, vanno a lavorare e alla sera decidono di dare una mano alla società” – scherza concludendo l’allenatore.