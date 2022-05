Calcio, Prima Categoria. Parte la corsa per il titolo regionale, domenica è subito Carcarese - Sampierdarenese

Cinque squadre ancora reduci da abbracci e festeggiamenti, ma per Carcarese, Sampierdarenese, San Desiderio, Caperanese e Marolacquasanta è già tempo di tornare in campo per decretare la formazione regina della Prima Categoria Ligure.

Domenica prenderà infatti il via il triangolare per il gruppo S1: a battezzare il girone sarà la sfida del Corrent tra la Carcarese e la Sampierdarenese, le due regine dei gironi ponentini.

Turno di riposo invece per il San Desiderio.

Il gruppo S2 di fatto è un doppio confronto ad eliminazione diretta tra Caperanese e Marolacquasanta. La vincente sfiderà la prima classificata del gruppo S1 nella finale per il titolo fissata il 29 maggio.

GRUPPO “S1”

1° Giornata – domenica 08 maggio

Carcarese – Sampierdarenese, campo “C. Corrent” di Carcare (SV) – ore 18.00

Riposa: San Desiderio

2° giornata – fine settimana del 14/15 maggio

La squadra che ha riposato la prima giornata incontrerà la perdente del primo incontro o, in caso di pareggio, la squadra che ha pareggiato in casa.

3° giornata – fine settimana del 21/22 maggio

Da definire in relazione alle prime due giornate Sarà dichiarata vincente ed ammessa alla finale per il titolo regionale la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio.

In caso di parità di punteggio tra due o più squadre si tiene conto, nell’ordine:

dei punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate;

della differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate;

della differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone;

del maggior numero di reti segnate nel girone;

del sorteggio.

GRUPPO “S2”

Andata – domenica 15 maggio Caperanese 2015 – Marolacquasanta, campo “Daneri” di Chiavari (Caperana) (GE) – ore 11.30

Ritorno– domenica 22 maggio Marolacquasanta – Caperanese 2015, campo “A. Tanca” di La Spezia – orario da definire

Sarà dichiarata vincente ed ammessa alla finale per il titolo regionale la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la normativa vigente. La gara di finale per il titolo verrà disputata domenica 29 maggio 2022