Calcio, Seconda Categoria. La finale playout è dei White Rabbit, la Nolese cede 3-1 in casa

L'orgoglio per l'ultima vittoria stagionale è andato ai White Rabbit.

Ieri sera la formazione di mister Arco è infatti riuscita ad espugnare Voze, aggiudicandosi la vittoria nella finale playout.

Eppure ad approcciare meglio la partita erano stati i padroni di casa della Nolese, già avanti dopo pochi giri d'orologio grazie al gol di Gibba.

Immediata è arrivata la replica di Nerjaku, a cui è seguito poco oltre la metà della prima frazione il vantaggio di Panaro.

Nella ripresa ancora Nerjaku ha sigillato la partita sul 3-1.

Una sconfitta indolore per la Nolese e un playout pleonastico, dato che per la prossima stagione non è prevista l'istituzione del campionato di Terza Categoria.