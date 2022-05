Giudice Sportivo, Eccellenza. Tre giornate a Morando, altri 19 giocatori squalificati per almeno un turno

PLAY OFF CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 1/ 5/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 150,00

CAIRESE

Per il comportamento di circa una ventina di propri sostenitori, i quali, nel periodo tra il 47' del 1 tempo e la fine gara, in numerose occasioni, rivolgevano verso il ddg espressioni gravemente ingiuriose,a sfondo principalmente sessuale; il capitano della squadra tentava invano con gesti e parole a più riprese (fine 1 tempo, intervallo, nel corso del secondo tempo) di inibire tali comportamenti chiedendo ai sostenitori di interrompere le offese (sanzione attenuata per il comportamento tenuto dal capitano della squadra).

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 12/ 5/2022

MONTIGNANI DUILIO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BRUZZONE MASSIMILIANO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MORANDO SAMUEL (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

A gioco in svolgimento e con palla lontana, tentava di dargli un calcio, senza riuscirvi, quindi gli tirava uno schiaffo sulla nuca, senza conseguenze lesive (infrazione rilevata da parte di un AA).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

D AMORA PIETRO (ANGELO BAIARDO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

GARIBBO LUCA (FINALE) (infrazione rilevata da parte di un AA).

CARBONE ANDREA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)

BRUSACA FEDERICO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BELUFFI LUCA (ALBENGA 1928)

RUFFINO ANDREA (ANGELO BAIARDO)

UNGARO LUCA (ANGELO BAIARDO)

COPPOLA ALEX (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

DE MARTINI LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

RIGHETTI MARCO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

DELL AMICO LORENZO (FEZZANESE)

SCARRONE TOMMASO (FINALE)

PARODI ANDREA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

SERINELLI LEONARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

PATERNO DAVIDE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

ZUNINO ELIA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

GAMBACORTA LUCA (TAGGIA)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

SAVIOZZI FRANCESCO (CAIRESE)

BONNI GABRIEL (CANALETTO SEPOR)

ROSSI FILIPPO (CANALETTO SEPOR)

SELIMI SAURO (FEZZANESE)

TIVEGNA ERIC (FEZZANESE)

DE BENEDETTI FILIPPO (FINALE)

PONZO GIOELE (FINALE)

TUSSELLINO DANIEL (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

PLAY OUT CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 1/ 5/2022





ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

ROSSETTI CRISTIANO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

MAZZOCCHI PAOLO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GENTA GIANMARIA (PIETRA LIGURE 1956)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)

COSTA RICCARDO (CADIMARE CALCIO)

BALDASSARE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

MARTELLI MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)

LASAGNA PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.)

LATIN MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

PATRONE SIMONE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

ROSSI GABRIELE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

SEVERI EDOARDO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

III AMMONIZIONE

DIFFIDA

CARAMELLO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

PADOVAN GABRIEL (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

FERRARI LUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

CUNEO SIMONE (RIVASAMBA H.C.A.)

CUSATO GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

BOGGIANO MARCO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

FERRANDO FEDERICO (BUSALLA CALCIO)

PISCHE ALESSIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

SCHILLACI MATTIA (OSPEDALETTI CALCIO)

RODA SAMUELE (PIETRA LIGURE 1956)

MONTEVERDE PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.)

BOTTINO ANDREA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)