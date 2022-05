Giudice Sportivo. Le sanzioni nei gironi A e B di Prima Categoria. Tre giornate a Daddi

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 1/ 5/2022

DIRIGENTI AMMONIZIONE (I INFR)

PASTI FABRIZIO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SASSU PAOLO (ATLETICO ARGENTINA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

DANOVARO CARLO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ROMEO SALVATORE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DADDI PIETRO (PONTELUNGO 1949)

Dopo aver subìto un fallo, a gioco fermo, portava il palmo della mano sul viso dell'avversario, spingendoglielo all'indietro, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GUIRAT MOEZ (CARLIN S BOYS)

CAMBONE JACOPO (QUILIANO&VALLEGGIA)

ROSASCO TOMMASO (SAN CIPRIANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

HALAJ SERGIS (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

SUETTA DANIELE (VADESE CALCIO 2018)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CALVINI GIACOMO (ATLETICO ARGENTINA)

NONNIS NICHOLAS (AURORA CALCIO)

BOTTICELLI MICHELE (FEGINO)

CAROCCI LORENZO (QUILIANO&VALLEGGIA)

CHIARABINI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIORGETTI ALAIN (ALTARESE)

FOGLINO CHRISTIAN (MALLARE)

KADRIJA ATDHE (MALLARE)

LA PIANA ANDREA (QUILIANO&VALLEGGIA)

BRONDO FABIO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (XII INFR)

VEZZOLLA SIMONE (QUILIANO&VALLEGGIA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CARPITA ALBERTO (ALTARESE)

FRANCERI MATTEO (ALTARESE)

LAROSA PAOLO (PRA F.C.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

LEBOLE FEDERICO (FEGINO)

CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)

OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ANGILELLA MATTEO (FEGINO)

GILLARDO RODERIC (MALLARE)

ARENA FEDERICO (MILLESIMO CALCIO)

SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

VASSALLI LUCA (ALTARESE)

DAGOSTINO SIMONE (ATLETICO ARGENTINA)

RUSSO GIANLUCA (ATLETICO ARGENTINA)

DI CRESCENZO ALESSANDRO (BORGHETTO 1968)

ALTOMONTE SIMONE (CARLIN S BOYS)

PERCIVALE ANDREA (SAMPIERDARENESE)

VARGIU MAURIZIO (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARCHELLI DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)

RODINO FEDERICO (MALLARE)

ALIZERI LORENZO (PONTELUNGO 1949)

BOGLIOLO ALESSANDRO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

AMMONIZIONE (I INFR)

LANTERI DANIELE (CARLIN S BOYS)

CHIARAVALLI LUCA (ONEGLIA CALCIO)